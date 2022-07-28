



На військовому аеродромі «Зябрівка» під Гомелем пролунали вибухи - 15.08.2022 14:41

На військовому аеродромі «Зябрівка» під Гомелем пролунали вибухи. По російських літаках у Білорусі завдано удару?

У районі аеродрому «Зябрівка» під білоруським Гомелем, який зараз перебуває під контролем росіян, чути вибухи та видно спалахи.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на групу моніторингу військової активності РФ у Білорусі «Беларускі Гаюн».

«Надходить інформація, що в районі аеродрому «Зябрівка» чути вибухи та видно спалахи. За попередньою інформацією, за останні 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи», — йдеться у повідомленні.

Незабаром інформацію про спалахи підтвердили «одразу кілька джерел». За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів.

Білоруський телеграм-канал «Флагшток» також пише про вибухи, які було чути у Гомельському районі та південних мікрорайонах Гомеля.

«З 00:25 по 00:32 були чутні вибухи, відчувалася [ударна] хвиля, кілька разів через суцільну хмарність [було видно] світлові проблиски. Напрямок — зябровський аеродром», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку серпня до гомельського аеропорту «Зябрівка» прилетіло як мінімум 4 військово-транспортні літаки ВКС РФ. Тоді було зафіксовано перевезення ракет для пускових комплексів С300/С400.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначимо, що 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь віддала аеродром "Зябрівка" під контроль РФ.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі «Сакі» у Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

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