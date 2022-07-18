



На Буковині ювенальні поліцейські продовжують допомагати дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії росії - 25.07.2022 14:25

На Буковині ювенальні поліцейські продовжують допомагати дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії росії

З перших днів повномасштабного російського вторгнення правоохоронці опікуються дітками-переселенцями. Насамперед приділяють увагу малечі, яка через війну втратила батьків. Дбають поліцейські і про дітей своїх загиблих колег. Для більш ефективної та своєчасної підтримки цієї категорії неповнолітніх ювенальні поліцейські проводять всеукраїнську акцію «Разом сильніші 2.0». Цей проєкт об’єднує небайдужих до дитячого горя людей і підтверджує, що кожен може стати для дитини добрим чарівником.

Зібравши необхідну допомогу, поліцейські спільно з благодійниками привезли сиротам харчі, смаколики, засоби гігієни, канцелярське приладдя та інші необхідні речі.

Зокрема, навідалися до маленьких киянок – 2-річної Марійки та 7-річної Владислави, які після загибелі матері переїхали на Буковину, а також до 2-річної Дар’ї з Донеччини – після втрати обох батьків дівчинкою опікується бабуся. Побували правоохоронці і в гостях у діток загиблого колеги-спецпризначенця.

Поліцейські продовжують дбати про малечу та роблять усе можливе, щоб у будь-який час і за будь-яких обставин діти почувалися захищеними. Для нас немає чужих дітей! Разом ми сильніші!

Платинова Буковина Чернівці

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