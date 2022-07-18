



На дні Атлантики знайдено незрозумілі рівні отвори. Відео - 28.07.2022 13:22

Вчені, що вивчають затоплений гірський хребет у середині Атлантики, натрапили на незрозуміле явище: серію отворів, ніби пробитих у дні Атлантичного океану. На фотографіях, які зробили вчені, видно, що крапки з'єднуються у майже прямі лінії чи стежки. NOAA Ocean Exploration (Федеральна організація США, що займається дослідженням світового океану) поки що не впевнена, як це пояснити, пише «Хайтек».

Ми спостерігали кілька таких сублінійних наборів отворів в осаді. Про ці діри раніше повідомлялося з регіону, але їхнє походження залишається загадкою, - повідомили в NOAA Ocean Exploration. — Хоча вони виглядають майже зробленими людиною, невеликі купки відкладів навколо отворів справляють враження, що їх викопали... кимось».

Отвори знайшли під час занурення до вершини підводного вулкана на північ від Азорських островів 23 липня на глибину 2,7 км. Для безпечного запису стежок використовувалася камера дистанційно керована.

NOAA опублікувало фотографії онлайн, на яких видно, що отвори виявили на плоскій піщаній поверхні. Вчені запропонували громадськості висловити свої теорії щодо походження отворів.

Відкриття зробили в рамках експедиції «Подорож до хребта – 2022». Її учасники досліджують та картографують маловивчені глибоководні райони зони розлому Чарлі-Гіббса, Серединно-Атлантичного хребта та Азорського плато.

Серединно-Атлантичний хребет простягається на 16 000 км з півночі на південь і вважається найдовшим гірським хребтом у світі та одним із найвидатніших геологічних об'єктів на Землі.

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