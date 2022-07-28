



Ердоган знову принизив Путіна - 28.07.2022 13:38

Президент Туреччини повністю дотиснув главу Кремля.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган змусив Путіна підписати угоду щодо українського зерна на невигідних та принизливих умовах. Він повністю дотиснув Путіна в Сирії, втопивши цим угоду Путіна з Іраном щодо безпілотників. "Байрактари" Росії продавати відмовився. До того ж Ердоган, як і раніше, не дозволяє російським літакам літати на сирійську авіабазу Хмеймім над територією Туреччини і, як і раніше, не випускає російські військові кораблі з Тартуса — а до них не дає транспортувати по протоках паливо, боєприпаси та їжу.

Ердоган змусив Путіна прочекати себе 50 секунд. Це були ті 50 секунд, за які корона справжнього будівельника нового світового порядку (того самого, багатополярного, в якому все вирішують не США, а насильство) перейшла від одного диктатора до іншого.

Чи хотіли новий світовий порядок, де все вирішує найсильніший із нахабних? Розпишіться в отриманні.

Цього тижня Путін приїхав до Тегерана, щоб попросити у аятоли Хаменеї 300 безпілотників «Шахид», скопійованих іранцями з американського Predator, що колись випадково звалився в їхній пустелі, і домовитися з Ердоганом по Сирії. Ердоган змусив його чекати, а аятола подав ліву руку, що вважається в ісламі нечистою. Якщо врахувати, що це був той самий Тегеран, де в 1943 Сталін, Рузвельт і Черчілль ділили світ, то приниження було велике. І невипадкове.

Ердоган давно вже щемить Путіна всіма фронтами. Він не лише постачає «Байрактари» Україні, а й збирається відкривати там завод зі складання, а Путіну він у «Байрактарах» відмовив. Він заборонив будь-яким російським літакам літати до Сирії через Туреччину, через що вони змушені діставатися Хмеймім через Іран, і головне — він був першим світовим лідером, який на початку війни зайняв проукраїнську позицію.

У той момент, коли Байден ще пропонував Зеленському квиток на літак, Ердоган зруйнував військово-морські плани Путіна, закривши протоки для проходу військових судів. В результаті шість російських БДК (великих десантних кораблів), які дуже вдало прибули до сирійського Тартусу 4 лютого 2022 року, рівно перед початком війни, там так і залишилися.

Куди подівся російський десант до Одеси? Он він, дякую Ердогану, сидить у Тартусі і, загалом, не забезпечується.

Зауважимо, що це рішення Ердогана, яке зруйнувало плани Путіна, не мало жодних наслідків. Путін не загрожував Туреччині атомною бомбою і взагалі нічим не загрожував. Путін добре знає, кому можна загрожувати, а з ким треба зважати. Він добре обізнаний про порядок клювання в зграї диктаторів.

Але головне: Ердоган, загнавши російське угруповання в Сирії в кут, вирішив домовитися з Путіним про поділ Сирії, обіцяючи йому натомість цей договір щодо зерна. Ердогану була потрібна (для початку) 40-кілометрова зона безпеки вздовж кордонів із Туреччиною, а на цій території, як на зло, проживають курди. Курди домовилися про взаємний захист з Асадом і розвісили у всіх своїх селах його портрети, і Путін під натиском Ердогана натиснув на Асада, щоб той курдів здав.

Іранці, почувши про це, образилися (їм зовсім не посміхається ця 40-кілометрова зона під контролем сунітів) і Путіну в безпілотниках відмовили, тим більше, що США пригрозили Ірану у разі постачання безпілотників повернути всі санкції та перервати усі переговори, а трьохсот безпілотників. все одно немає в наявності: ізраїльська розвідка вважає, що їх близько сотні. Звідси ліва рука аятоли.

Таким чином Путін, який колись вирішив підтримати Асада, щоб потім продати його дорожче США, був змушений продати його зовсім іншому покупцеві — Туреччині, і Асад пішов з дисконтом, бо реальних військових сил у Путіна в Сирії не залишилося. Натомість Путін підписав договір про зерно, який робить Туреччину головним хабом щодо розподілу українського зерна на Близькому Сході, а Ердогана — його некоронованим зерновим султаном.

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