



Военнообязанные должны носить с собой паспорт и военный билет - 12.07.2022 00:19

Военнообязанные должны носить с собой паспорт и военный билет: Черновицкий ТЦК и СП

Черновицкий территориальный центр комплектования и соцподдержки напоминает буковинцам, что военнообязанные граждане Украины призывного возраста (18-60 лет) должны на время военного положения постоянно иметь при себе документы.



По требованию они должны предоставить для проверки уполномоченным лицам Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины и Военной службы правопорядка документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы (удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного).



Соответствующие мероприятия установлены приказом начальника Черновицкой областной военной администрации «Об отдельных вопросах организации мобилизации» №58 от 02.05.2022.

Платинова Буковина Чернівці

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