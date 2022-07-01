Военнообязанные должны носить с собой паспорт и военный билет- 12.07.2022 00:19
Военнообязанные должны носить с собой паспорт и военный билет: Черновицкий ТЦК и СП
Черновицкий территориальный центр комплектования и соцподдержки напоминает буковинцам, что военнообязанные граждане Украины призывного возраста (18-60 лет) должны на время военного положения постоянно иметь при себе документы.
По требованию они должны предоставить для проверки уполномоченным лицам Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины и Военной службы правопорядка документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы (удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного).
Соответствующие мероприятия установлены приказом начальника Черновицкой областной военной администрации «Об отдельных вопросах организации мобилизации» №58 от 02.05.2022.
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