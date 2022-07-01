Маніяк адвокат із шоу Одруження наосліп розчленував кохану дівчину

- 12.07.2022 13:57
Маніяк адвокат із шоу Одруження наосліп розчленував кохану дівчину

Маніяк адвокат із шоу Одруження наосліп розчленував кохану дівчину
2019 року на телеканалах вийшов новий випуск «Одруження наосліп». Думка психологів.

Героями були Петро та Ольга. З того часу минуло 3 роки. Петро жив під Києвом у приватному будинку з коханою жінкою.

І ось одного разу до поліції звернувся чоловік, який знайшов людські останки у валізі на березі річки. Встановити особу не було можливим, допомогли поліцейським сукні дівчата, які теж лежали у валізі — саме так було встановлено правду. У червні 20222 року поліція звузила коло підозрюваних і почала вести спостереження за хлопцем дівчини — Петром із передачі Одруження наосліп. У мережі пишуть про цю людину, що історія її життя:

психологи про нього розповіли. Але, це всього лише психологи і це лише програма. Що вони могли зробити? Кричати з телевізора, що він небезпечний? То він би їх засудив за коевету.
Тепер про нього. Він був недолюбленою дитиною, його били без причини. Маму він продовжував любити: принижений, розчавлений, але люблячий. Коли виріс почав прагнути ідеалу. Його приваблюють зарозумілі, владні жінки, як мати. Хоче всім подобається і всім догодити, щоб усі бачили, який він хороший і полюбили його таким, яким він є. На передачі йому влаштували перевірку на мужність, впхнули у вольєр із бійцівським собакою. Він дуже злякався! Це також психологічна травма, приплюсована до тяжкого дитинства. Взаємини із жінками не складаються. Далі, думаю, ця Оля його послала знову удар. Жертва теж чимось зачепила його. І він вибухнув, убив, вирізавши 'жорстоке' серце та жіночі органи (ненависть агресія до жінок, які не бачать у ньому гарного).
Не виправдовую, а аналізую.
Висновок: не можна принижувати людей, інакше невідомо, якого монстра можна вирвати назовні. Це жахливі речі. Порада жінкам: з такими посміхаємося і махаємо і тихенько йшли поки ноги ходячи

Скрин із передачі Одруження наосліп

Дивіться відео даного випуску Одруження наосліп >>>
Петро та Ольга. Одруження наосліп - 7 випуск, 5 сезон


Петро вирізав серце дівчині і сховав його в холодильник.
На фото — Петро на передачі Одруження наосліп

Ключові слова: аньяк адвокат, Киев маньяк киев, 2022 маньяк, убил девушку 2022, Одруження наосліп маньяк, под киевом маньяк, убийца из одруження наосліп

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновицкой ОДА назначили главой Запаранюка Появились Указы О Снятии Осачука И Назначения
- 12.07.2022 14:15
Военнообязанные должны носить с собой паспорт и военный билет По требованию они должны предоставить для проверки
- 12.07.2022 00:19
Лікар назвала корисні для 35-річних жінок звички сніданок пропускати не можна за жодних умов
- 11.07.2022 20:43
Через паспорт РФ у заступника голови Харківської облради «питання будуть до багатьох посадових осіб» Вона зазначила, що при призначенні на посаду заступника голови облради Богдана Мальованого
- 07.07.2022 14:01
Блінкен обговорив з Кулебою підсумки саміту G7 напередодні зустрічі G20 Вони обговорили майбутню зустріч міністрів закордонних
- 07.07.2022 10:15
Пальне з локомотивів: на Буковині поліцейські припинили діяльність злочинного угруповання Задокументували діяльність угруповання співробітники управління
- 06.07.2022 14:11
Ілон Маск порівняв світ та антиутопію Орвелла Глава Tesla Ілон Маск: у світі більше стеження
- 05.07.2022 18:20
Як відновлюватимуть Харков місто після руйнувань? Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі необхідно 750 мільярдів
- 05.07.2022 09:50
У світі з'явиться новий найдовший авіарейс через війну Росії в Україні Азіатські авіаперевізники намагаються будувати маршрути в обхід рф
- 01.07.2022 14:58
Пресреліз: 48 пересувних відділень Укрпошти із липня надаватимуть послуги 175 тисячам жителів трьох областей Продовжується зміна формату обслуговування Укрпошти у селах, де мешкає менше 1200 жителів. З
- 01.07.2022 13:09

Всі новини