



Маніяк адвокат із шоу Одруження наосліп розчленував кохану дівчину - 12.07.2022 13:57

Маніяк адвокат із шоу Одруження наосліп розчленував кохану дівчину

2019 року на телеканалах вийшов новий випуск «Одруження наосліп». Думка психологів.

Героями були Петро та Ольга. З того часу минуло 3 роки. Петро жив під Києвом у приватному будинку з коханою жінкою.

І ось одного разу до поліції звернувся чоловік, який знайшов людські останки у валізі на березі річки. Встановити особу не було можливим, допомогли поліцейським сукні дівчата, які теж лежали у валізі — саме так було встановлено правду. У червні 20222 року поліція звузила коло підозрюваних і почала вести спостереження за хлопцем дівчини — Петром із передачі Одруження наосліп. У мережі пишуть про цю людину, що історія її життя:

психологи про нього розповіли. Але, це всього лише психологи і це лише програма. Що вони могли зробити? Кричати з телевізора, що він небезпечний? То він би їх засудив за коевету.

Тепер про нього. Він був недолюбленою дитиною, його били без причини. Маму він продовжував любити: принижений, розчавлений, але люблячий. Коли виріс почав прагнути ідеалу. Його приваблюють зарозумілі, владні жінки, як мати. Хоче всім подобається і всім догодити, щоб усі бачили, який він хороший і полюбили його таким, яким він є. На передачі йому влаштували перевірку на мужність, впхнули у вольєр із бійцівським собакою. Він дуже злякався! Це також психологічна травма, приплюсована до тяжкого дитинства. Взаємини із жінками не складаються. Далі, думаю, ця Оля його послала знову удар. Жертва теж чимось зачепила його. І він вибухнув, убив, вирізавши 'жорстоке' серце та жіночі органи (ненависть агресія до жінок, які не бачать у ньому гарного).

Не виправдовую, а аналізую.

Висновок: не можна принижувати людей, інакше невідомо, якого монстра можна вирвати назовні. Це жахливі речі. Порада жінкам: з такими посміхаємося і махаємо і тихенько йшли поки ноги ходячи

Скрин із передачі Одруження наосліп

Дивіться відео даного випуску Одруження наосліп >>>

Петро та Ольга. Одруження наосліп - 7 випуск, 5 сезон



Петро вирізав серце дівчині і сховав його в холодильник.

На фото — Петро на передачі Одруження наосліп





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