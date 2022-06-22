



Ілон Маск порівняв світ та антиутопію Орвелла - 05.07.2022 18:20

Глава Tesla Ілон Маск: у світі більше стеження, ніж в антиутопії Джорджа Оруелла

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter порівняв світ та антиутопію британського письменника Джорджа Оруелла.

"Світ насправді набагато кращий, ніж представляв Оруелл, але в ньому також набагато більше стеження", - підкреслив мільярдер. Маск також назвав письменника оптимістом.

Джордж Оруелл найбільш відомий своїм романом-антиутопією «1984» і сатиричною повістю «Скотний двір».

Раніше двоє колишніх співробітників Tesla подали на компанію Ілона Маска до суду через масові звільнення. Вони звинувачують роботодавця, що він нібито порушив федеральне законодавство, не повідомивши їх про скорочення заздалегідь.

5 квітня 2022 року журнал Forbes визнав Ілона Маска найбагатшою людиною планети. "Залізна людина", інноватор, підприємець майбутнього - що потрібно знати про засновника Tesla і SpaceX?

Хто такий Ілон Маск і чому про нього всі говорять

Ілон Маск - 50-річний американський винахідник, візіонер і мільярдер. За щорічного оновлення рейтингу мільярдерів у 2022 році журнал Forbes вперше офіційно назвав його найбагатшою людиною Землі зі статками $219 млрд. За попередні пару років Маск кілька разів ставав таким — але лише за рейтингом «реального часу», періодично поступаючись засновнику Amazon Джеффу Безосу.

Маск відомий насамперед двома проектами – виробник електромобілів Tesla та космічна компанія SpaceX. 30 травня 2020 року SpaceX здійснила перший в історії приватний пілотований запуск у космос корабля Crew Dragon. До цього протягом дев'яти років астронавтів до МКС доставляли лише російські кораблі серії «Союз». SpaceX також активно розвиває проект із відправки на низьку навколоземну орбіту інтернет-супутників. За допомогою угруповання таких апаратів Маск має намір створити глобальну мережу, яка забезпечує мешканців широкосмуговим інтернетом у будь-якій точці планети. Інший відомий проект SpaceX — плани колонізації Марса землянами.

Біографія Ілона Маска

Підприємець народився в сім'ї інженера Еррола Маска та дієтолога та відомої моделі Мей Маск 28 червня 1971 року в Преторії, ПАР. У нього є молодший брат Кімбал, який володіє мережею ресторанів The Kitchen, і сестра Тоска, на даний момент кінорежисер і продюсер.

Свої перші $500 Маск заробив у віці 12 років, продавши гру власної розробки під назвою Blastar, а отримані гроші вклав в акції фармацевтичної компанії. Продавши їх, Маск зміг після розлучення батьків виїхати з ПАР до Канади, де навчався якийсь час до переведення до Пенсільванського університету. Там він отримав ступінь бакалавра з фізики та економіки, а пізніше вступив до Стенфорда, який покинув, не провчившись і тижня, щоб розпочати свою справу: Маск разом із братом Кімбалом відкрили компанію Zip2 Corporation. Вона пропонувала програмне забезпечення для фірм новин і була пізніше продана американській компанії з виробництва персональних комп'ютерів Compaq. За свою частку підприємець одержав тоді $22 млн.

Інші проекти та компанії винахідника

Системи електронних платежів X.com. Злилася з компанією Confinity, після чого була перейменована на PayPal і куплена eBay у 2002 році за $1,5 млрд (при цьому частка Маска склала $180 млн).

Виробник електромобілів та їх комплектуючих Tesla. Єдина публічна компанія "Маска". Всупереч поширеній помилці, заснував Tesla Motors не він, а інженери Мартін Еберхард і Марк Тарпеннінг в 2003 році. Підприємець приєднався до команди лише за рік, вклавши частину виручених коштів від продажу PayPal. Однак компанія асоціюється з його ім'ям все ж таки не дарма: саме він вивів цей бізнес на принципово новий рівень. Так, Tesla Model S 70D була названа "автомобілем століття" в 2015 році, а Tesla Model S 2013 - найкращою з машин, які отримували нагороду "Автомобіль року" за останні 70 років. До складу фірми входить також підприємство SolarCity, яке займається продажем сонячних панелей та акумуляторних батарей.

Компанія-виробник космічної техніки Space Exploration Technologies Corporation або SpaceX. На даний момент нею розроблені ракети-носії Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy та космічний корабель Dragon. Ілон був давно захоплений ідеями польотів у космос та майбутню колонізацію Марса. Так, у січні 2020 року він заявляв, що має намір відправити на Марс 1 млн осіб до 2050 року. За десять років він планує сконструювати тисячу кораблів багаторазового використання, розробкою яких вже займається SpaceX. Але основний бізнес компанії зараз – доставка вантажів на навколоземну орбіту.

Система навколоземних супутників Starlink для забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету у будь-якому куточку світу. У планах виведення на орбіту 12 тис. супутників до середини 2020-х років. У квітні 2020-го на орбіті було вже 418 супутників, а через рік — вже понад 1,3 тис. космічних апаратів.

Проект надшвидкісного вакуумного поїзда Hyperloop. На даний момент він повністю не реалізований. Передбачалося, що Hyperloop буде вдвічі швидше за літак і в три-чотири рази швидше за швидкісний пасажирський експрес. Реалізацією проекту займається як сам Маск, і кілька конкуруючих команд.

НКО OpenAI, що займається штучним інтелектом. Місія проекту — створити сильний ІІ, який би приносив користь всьому людству. Ілон неодноразово висловлював побоювання з приводу наших майбутніх взаємин із машинами. На його думку, ІІ може становити найбільшу екзистенційну загрозу для людини і стати навіть більш небезпечною, ніж ядерна зброя.

Компанія з будівництва тунелів The Boring Company була дочірнім підприємством SpaceX, від'єдналася у 2018 році. В основі лежить концепція, згідно з якою міська транспортна система може складатися з великої мережі тунелів для автомобілів із виходами на поверхню. Першим комерційним проектом компанії має стати прокладання швидкісної підземної системи у Лас-Вегасі.

Нейротехнологічна компанія Neuralink. У липні 2019 року мільярдер анонсував її останню розробку - мозковий чіп N1. Невеликий бездротовий пристрій встановлюється в мозок і покликаний допомогти людям зі слабоумством або паралічем. У серпні 2020 року Neuralink провела першу презентацію чіпа, а навесні 2021 року продемонструвала макаку, що грає у відеогру за допомогою вживленого чіпа. У перспективі пристрій зможе згладити нерівність здібностей людини та робота, якщо останні раптом вийдуть з-під контролю (див. пункт 6).



Чим ще відомий Ілон Маск

Підприємець зізнавався, що любить російську мову. Так, він неодноразово відповідав російською мовою на повідомлення простих користувачів, компаній та інших відомих особистостей у Twitter, а також заявляв, що йому подобається його звучання. Навесні 2021 року Маск виступив із відеозв'язку на російському науково-просвітницькому форумі «Нове Знання», щоправда, розмову він вів англійською мовою.

Також Маск відомий деякими своїми неоднозначними вчинками та словами. Наприклад, у 2018 році він викурив суміш із марихуани та тютюну прямо на шоу американського коміка Джо Рогана, а пізніше висловлювався проти позбавлення волі за продаж марихуани у США.

Маск висловлював скептицизм із приводу паніки навколо коронавірусу та режиму самоізоляції: першу він назвав дурістю, а другий – «фашизмом».

У травні 2020 року Маск заявив, що розпродає майже все матеріальне майно. "У мене не буде дома", - написав Маск у своєму Twitter.

З Маском пов'язані і кілька відомих інтернет-мемов і крилатими фраз, таких як «ха-ха, офігенно» і «Як тобі таке, Ілон Маск?».

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