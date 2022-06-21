



В Європі вважають, що зима буде тяжкою - 21.06.2022 16:24

З Європи продовжують звучати тривожні повідомлення про те, що зима буде тяжкою. У зв'язку з можливими перебоями постачання газу з РФ.

Віце-канцлер ФРН Роберт Хабек не виключив, що ситуація з енергетикою в країні може погіршитись сильніше, ніж під час пандемії коронавірусу. Також він зазначив, що скорочення постачання газу з боку РФ було нічим іншим, окрім «економічної атаки».

У Нідерландах всі три електростанції найближчим часом запрацюють на повну потужність через загрозу нестачі газу майбутньої зими, про що повідомляє газета Het Financieele Dagblad.

Уповноважений з питань енергобезпеки Чехії Вацлав Бартушка взагалі заявив наступне: «Якщо цієї зими відключать газ, ми спалимо все, що можемо, щоб зігріти наших людей і виробити електрику»

Він також назвав усунення залежності Праги від російських енергоресурсів більш значущою метою, ніж «зелений перехід».

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