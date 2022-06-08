Зведення по фронту 21 червня від Генштабу України- 21.06.2022 18:23
Генштаб ЗСУ опублікував зведення, актуальне на 18:00 21 червня:
- На Сіверському напрямку РФ обстріляла з мінометів та артилерії райони н. п. Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем'яч Чернігівської області;
— на Харківському напрямку РФ обстрілювала околиці Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Також з РСЗВ обстріляли райони Коробочкіно, Мосьпанове та Кутузівки;
— на Слов'янському напрямі РФ намагається утримати раніше зайняті позиції. Росія обстрілювала з артилерії райони н. п. Богородичне, Велика Камишеваха, Грушеваха, Долина, Петрівське, Завгородне, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вернопілля, Червоне, Довгенське та Краснопілля. Також завдано авіаудару поблизу Дібрівного;
- на Донецькому напрямку РФ перегруповувала свої сили з метою посилення дій на Бахмутському напрямку;
— на Краматорському напрямку РФ обстрілювала з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ населені пункти Донецьк, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб;
— на Сєвєродонецькому напрямі продовжуються бої у Сєвєродонецьку. З танків та артилерії РФ обстрілювала райони Сєверодонецька, Лисичанська, Вороново, Мирної Долини та Гірського. Росія має частковий успіх у наступі у напрямку Білої Гори;
— на напрямі Тошківка — Підлісне РФ опанувала Підлісну та Мирну долину. Має частковий успіх у районі Гірського;
- На Бахмутському напрямку РФ обстріляла райони Берестове та Камишевахи;
— на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій РФ не вела. Обстріляла території поблизу Красногорівки, Острого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки;
— на Южнобузькому напрямку РФ з метою виснаження особового складу та фортифікаційних споруд обстрілював позиції українських військ та вела розвідка безпілотниками.
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