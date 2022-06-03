Дмитро Кулеба закликав Захід допомогти Україні перемогти

- 17.06.2022 17:11
Дмитро Кулеба закликав Захід допомогти Україні перемогти

Дмитро Кулеба закликав Захід не пропонувати Києву «мирні ініціативи з неприйнятними умовами»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Захід має припинити пропонувати Києву мирні ініціативи з неприйнятними умовами. На це він зазначив у статті для Foreign Affairs.

Він уточнив, що держави НАТО «мають ігнорувати заклики до дипломатичного врегулювання», а натомість Захід «має допомогти Україні перемогти», постачаючи сучасні важкі озброєння у великій кількості. Також Кулеба закликав продовжувати санкційну політику щодо Москви.

17 червня президент росії путін під час свого виступу на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) розповів про продовження військового освоєння території України Заходом. За словами путіна, Захід не лише прагнув реалізувати на території колишньої радянської республіки сценарій «анти-росія», а й вів активне військове освоєння української території, накачуючи країну зброєю та військовими радниками, і продовжує це робити й зараз.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни Заходу мають неофіційну домовленість не надавати Україні певних видів зброї, зокрема штурмових літаків і танків. "Це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з росією", - зазначив він.

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Ключові слова: Дмитро Кулеба

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