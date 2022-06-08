



Хід війни 8 червня. Хроніка подій - 08.06.2022 15:42

За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну втрати російської армії досягли 31 500 людей убитими.

За останні дні українські сили відбили одинадцять атак російських військ у Донецьку та Луганську. Повідомляється, що основні наступальні дії росіян були у районі Сєверодонецька. У місті продовжуються вуличні бої, противник намагався оточити українські сили ударами з півдня та півночі, але був відкинутий.

За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, особовий склад росіян деморалізовано. Зазначається, що у частинах 106-й і 76-й ВДД військовослужбовці відмовляються від участі у бойових діях і повертаються на територію РФ.

Проте Американський інститут військових досліджень (ISW) повідомив, що росіяни розпочали відведення військ з позицій на півночі Запорізької області. Говорять, що росіяни швидко піднялися з багатьох блокпостів, а також залишили деякі села.

Бойові карти від ISW:

У Головному розвідувальному управлінні Міноборони України заявили, що Росія повернула Україні ще 210 тіл військовослужбовців, які загинули під час захисту Маріуполя. Більшість із них захищали «Азовсталь». Зазначається, що ведеться робота щодо повернення всіх полонених солдатів на батьківщину.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підписання угоди про постачання зброї до України. Політик назвав це одним із найбільших за останні 30 років. Це угода на майже три мільярди злотих (майже 630 мільйонів доларів) на постачання близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab на додаток до 18, які Польща вже передала.

Світовий банк затвердив фінансову допомогу Україні у розмірі 1,49 млрд. доларів, внаслідок чого загальний запланований пакет підтримки української економіки перевищив 4 млрд. доларів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про наслідки війни для психіки українців. За його словами, у зв'язку зі ситуацією, що склалася в країні, близько 15 мільйонів людей потребуватимуть психологічної допомоги. А 3-4 мільйони мають пройти лікування.

В Анкарі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ Туреччини та Росії. Планується, що під час нього Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу обговорять розблокування українських портів.

У першому інтерв'ю після відставки Ангела Меркель різко засудила війну Росії проти України. Колишній канцлер Німеччини також заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче зруйнувати Євросоюз, у чому він бачить крок до НАТО.

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