



Розвідка Естонії: ЗСУ вийшли на кордон із Росією - 17.05.2022 15:58

Розбомблена російською армією будівля у центрі Харкова. Місто практично повністю зруйноване. Розвідувальний центр сил оборони Естонії підготував оперативне зведення про бойові дії в Україні. Останні відомості за станом на 17 травня.

Минулої ночі збройні сили Російської Федерації (ЗС РФ) завдали ракетних ударів по військовій базі Яворів у Львівській області. Втім, основні дії, як і раніше, розгортаються на сході України, зокрема, поряд із Донецьком.

Пізно ввечері розпочалася евакуація українських військовослужбовців із «Азовсталі». Вона проводилася відповідно до досягнутих раніше домовленостей між Росією та Україною. Наскільки відомо, було вивезено 264 особи, у тому числі 53 поранених. Їх перевезли на територію сепаратистів.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що відповідно до угоди, пізніше їх виміняють на російських солдатів, які перебувають у полоні. Домовленості було досягнуто за участю ООН та Міжнародного руху Червоного Хреста.

Українська влада відзначила, що захисники Маріуполя виконали своє завдання, відтягнувши на себе значні сили ЗС РФ. Тим самим вони завадили швидкому захопленню Запоріжжя.

Харківський напрямок (Східний напрямок)

Зважаючи на все, збройні сили України (ЗСУ) вийшли на кордон з Росією на північ від Харкова. Найімовірніше, російські війська вибудовуватимуть лінію оборони з метою недопущення противника на рубежі, з яких він зможе обстрілювати лінію постачання Білгород – Куп'янськ та об'єкти в Білгородській області.

У період, що оглядається, російські підрозділи впливали на ЗСУ переважно вогнем артилерії, при цьому вони не робили великих атак.

ЗС РФ не досягли значних успіхів навколо Ізюма. Російські війська перегруповуються і готуються до можливого наступу на Слов'янськ.

Рубіж Донецьк – Луганськ

ЗС РФ продовжують наступальні дії в Донецькій та Луганській областях, їм вдалося досягти певних успіхів. Район Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ продовжує залишатися під обстрілами російської артилерії. У цьому напрямі російські війська намагаються зміцнити свої позиції поруч із Білогорівкою.

ЗС РФ провела невдалі атаки в районі Лимана, Бахмута та Курахово. Завод «Азовсталь» зазнавав артилерійських обстрілів та бомбардувань з повітря.

Південний напрямок

Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Запорізькій області, активних дій вони не робили.

ВСУ повідомили про поразку російських складів із боєприпасами в центральній та північній частинах Херсонської області. Також вони прозвітували про знищення бази постачання в Миколаївській області.

Військово-повітряні сили РФ завдали удару по Одесі з повітря. Найімовірніше, вони мали намір знищити міст у гирлі Дністра, який був раніше пошкоджений.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Всі новини