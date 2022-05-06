



Новые центры для регистрации в УВКБ ООН для помощи 700+600 злотых - май 2022 - 16.05.2022 15:56

Денежная помощь от УВКБ ООН, теперь доступны новые центры регистрации!

Финансовая помощь УВКБ ООНдля граждан Украины составляет 700 злотых на первого члена семьи и 600 злотых до следующих четырёх членов семьи.

Данную помощь от УВКБ ООН могут получить те украинцы которые прибыли в Польшу 24 февраля или позже. Данная материальная помощь будет выплачиваться каждый месяц напротяжении трёх месяцев.

Для получения данной помощи он необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и получить там дату визита. Также для того чтоб зарегистрироваться необходимо иметь польский номер телефона. Что понадобится при регистрации ваш загранпаспорт внутренний паспорт или другой удостоверение личности. Также необходим документ что вы уехали в Польшу после 24-го февраля. Это штамп в паспорте или справка. Также при этой процедуре необходимо сдать отпечатки пальцев.

Отметим важное что эта процедура не дает регистрации в Польше на статус временного убежища либо на статус беженца. После того как пройдёт регистрация Украинский гражданин получит блик код с уникальным номером. В течение семи дней необходимо будет снять полученные средства выбрав опцию выплата блик снятия блик. Для этого понадобится пароль полученный при регистрации. Важно отметить что возможно будет снять только всю сумму сразу. Данный код одноразовый.

Как происходит получение помощи три месяца подряд вопрос. После получения первого транша помощи Украинский гражданин получит в следующем месяце ещё одно сообщение с кодом блик и таким образом он сможет снять средства за следующий месяц.

Если потеряли телефон потеряли код или пароль необходимо будет повторно посетить центр регистрации УВКБ ООН.



С этого времени увеличилось количество центров регистрации, теперь они также есть в

Варшава 1: Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa

Варшава 2: Chmielna 85, 00-805 Warszawa

Краков: TAURON Arena, ворота 1, Stanisława Lema 7, Краков

Познань: Galeria Malta, Maltanska 1, Floor 1 (upstairs), Poznań

Оструди: Jana lll, Sobieskiego 9/pok, 127, 14-100, Острода

Как работают пункты регистрации?



Рабочее время с воскресенья по пятницу, с 8:00 до 16:00, закрыто в субботу*

Также как планируется открытие центров УВКБ ООН в других городах Польши - во Вроцлаве и Гданьске.

Больше информации о помощи на странице UNHCR

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