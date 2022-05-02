



Сейм Литви оголосив Росію терористичною державою - 10.05.2022 16:40

Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.

Парламент Литви у вівторок, 10 травня, одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає російське військове вторгнення в Україну геноцидом, а саму Росію - державою, яка підтримує тероризм.

«Сейм Литовської Республіки визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася у 2022 році, геноцидом українського народу», – йдеться у документі, опублікованому на сайті парламенту.

У ньому також зазначається, що «Росія є державою, яка підтримує та чинить тероризм», у тому числі оскільки збройні сили РФ «навмисно та систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань».

Геноцид РФ щодо України

Серед злочинів, до яких причетна російська армія в Україні, литовські депутати назвали масові вбивства, у тому числі дітей, викрадення, тортури, зґвалтування, обстріл цивільних об'єктів – лікарень, пологових будинків, шкіл та дитячих садків, блокадунаселених пунктів, перешкоджання доставці гуманітарною та евакуації мирного населення, захоплення та навмисне знищення інфраструктури, необхідної для задоволення основних потреб населення.

Геноцид проявляється також у «насильницькому переміщенні українських дітей на територію РФ з метою знищення їхньої української ідентичності», зазначено в резолюції. Крім того, Росія знищувала українські музеї, історичні пам'ятки, книги українською мовою і запроваджувала російськомовну освіту на окупованих територіях «в надії на викорінення культурно-історичних та мовних особливостей українського народу», йдеться у документі.

Заклик розслідувати геноцид на міжнародному рівні

Депутати Сейму також закликали Організацію Об'єднаних Націй, Європейський парламент, Парламентську асамблею Ради Європи, Парламентську асамблею ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО та уряди інших держав «визнати та переслідувати в судовому порядку геноцид, військові злочини та злочини проти людства», скоєні Російською Федерацією.

Для цього, йдеться у резолюції, необхідно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал, який не повинен бути обмежений імунітетом для голів та представників інших країн та повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт.

«Сейм дотримується думки, що правосуддя буде досягнуто лише в тому випадку, якщо російські лідери та інші головні та безпосередні злочинці постануть перед судом», – підсумовують депутати.

Розслідування можливих військових злочинів Росії

Розслідуванням можливих військових злочинів Росії в Україні займається насамперед сама Україна як держава, на території якої вони були скоєні. Офіс генпрокурора країни повідомляв, що вже розслідує близько 5000 військових злочинів і що підозрюваних – майже 600 осіб, включаючи міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а також інших високопосадовців та командирів. Україні допомагають у розслідуванні судмедексперти та криміналісти з європейських держав.

Власні розслідування розпочали понад 10 держав ЄС, серед них – Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща. На глобальному рівні слідство також веде Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Йому підсудні військові злочини, злочини проти людяності та геноцид. Головний прокурор МКС Карім Хан розпочав розслідування 2 березня, його працівники також вже працюють в Україні.

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