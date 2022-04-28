



Директор ЦРУ: немає доказів підготовки ядерного удару по Україні - 06.05.2022 16:10

Директор ЦРУ: немає наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс запевнив, що немає наочних доказів щодо підготовки Росією ядерного удару по території України, передає "Українська правда".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на виступ Бернса у Вашингтоні.

«Путін перебуває у такому світогляді, що не може допустити варіанти своєї поразки. Я вважаю, що його переконали в тому, що подвоєння зусиль (за настанням військ та обстрілів по Україні – ред.) все ж таки може дати результат», - сказав Бернс.

Водночас він наголосив, що американська розвідка не має наочних доказів того, що російські війська готуються до застосування ядерної зброї в Україні. За його словами, ці дії можна відстежити за допомогою розвідувальних засобів, зокрема через супутникові знімки.

Бернс додав, що керівництво Китаю уважно стежить за перебігом подій в Україні. Вони були здивовані потужним опором українських сил та згуртованістю Заходу щодо економічних санкцій проти Росії, тому зараз аналізують прорахунки своїх прогнозів.

Директор ЦРУ переконаний, що невдачі російських військ в Україні не вплинуть на рішення Китаю щодо майбутнього вторгнення КНР на Тайвань, але змусить комуністичне керівництво ще раз зважити свої сили та прорахувати всі свої дії.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини