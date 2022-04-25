Moody's оцінило можливості криптовалют для Росії як неефективні

- 04.05.2022 10:39
Moody's оцінило можливості криптовалют для Росії як неефективні


Moody's вважає, що криптовалюти в умовах санкцій є неефективними для Росії

Рейтингове агентство Moody's оцінило можливості криптовалюту для росії в умовах санкцій, що обмежують міжнародні фінансові операції. На думку аналітиків, вони виявляться неефективними через обмеженість ринку та механізми відстеження платежів, що застосовуються на біржах.

Експерти позначили низку бар'єрів для використання криптовалюту в росії. Насамперед це обмежений розмір та низька ліквідність ринку. На біржі ліквідність пари рубль-біткоїн становить близько 200 тисяч доларів, тоді як на позабіржових сервісах — близько 30 мільйонів доларів щодня.

Moody's також зазначає запровадження криптобіржами заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Регульовані майданчики відстежують незаконні транзакції та можуть відключати облікові записи із чорного списку, а також передавати дані правоохоронним органам для відстеження пересування коштів. Цей фактор аналітики називають причиною, яка обмежує можливість оминути санкції.

Крім того, Євросоюз у п'ятому пакеті обмежень заборонив криптобіржам відкривати та підтримувати гаманці для фізичних та юридичних осіб із Росії на суму понад 10 тисяч євро.

Великі платформи серйозно сприйняли рестрикцій, так, криптобіржа Binance обмежила доступ для росіян з активами понад 10 тисяч євро, залишивши можливість виведення коштів. Coinbase попередила про блокування гаманців російських користувачів 31 травня.

20 квітня стало відомо, що податкова служба росії пропонує дозволити російським компаніям розрахунки в криптовалюті у тому випадку, якщо йдеться про експорт чи імпорт товарів та послуг.

Сам документ, як і раніше, забороняє використання криптовалюти для розрахунків за товари, роботи або послуги в Росії, але ФНП хоче, щоб було зроблено виняток для бізнесу: у законопроекті є застереження, що заборона діє, «якщо інше не передбачено цим законом».

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