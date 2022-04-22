



На Буковині поліцейські повідомили про підозру чоловіку та жінці у вчиненні низки крадіжок - 25.04.2022 17:50

1 квітня в селі Старі Бросківці працівники поліції затримали зловмисників, які викрали побутову техніку та алкогольні напої з будинку місцевого жителя. Зокрема, поліцейські встановили причетність буковинця до 8 фактів, а жінки до 6 випадків таємного викрадення чужого майна. Наразі обоє фігурантів перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Розслідуючи крадіжки майна жителів Чернівецького району, співробітники відділення поліції №1 (м. Сторожинець) здійснили низку оперативно-розшукових заходів. Зокрема, опитали свідків, очевидців подій та опрацювали зібрану інформацію. Правоохоронці встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні раніше засуджений за скоєння аналогічних злочинів 24-річний житель села Кам’яна та його спільниця – 22-річна жителька села Комарівці.

Здебільшого фігуранти користувалися відсутністю господарів, незаконно проникали до їхніх будинків, підвалів та підсобних приміщень. Зловмисники викрадали прикраси, побутову техніку, бензопили, мотокоси, інструменти та інші речі для подальшої їх реалізації. Загальна сума завданих збитків становить майже 30 тисяч гривень.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили крадіям про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2,3,4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідно до внесених змін в законодавстві, за вчинення навіть дрібної крадіжки в умовах воєнного стану правопорушникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Досудові розслідування тривають.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Всі новини