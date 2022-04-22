



Медична евакуація громадян України - 22.04.2022 10:40

Для забезпечення громадян України необхідною медичною та реабілітаційною допомогою, доступ до якої наразі обмежений через збройної агресії Російської Федерації проти України, Міністерство охорони здоров’я розробило алгоритм медичної евакуації українців.

Процес медевакуації відбуватиметься наступним чином:

Заклади охорони здоров’я формують евакуаційні листи

Для внесення до списку пацієнтів, які підлягають медевакуації, пацієнт має звернутись в обласний заклад охорони здоров'я до визначеної особи, відповідальної за направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану.



МОЗ інформує країни-члени ЄС/ЄЕЗ, вносить інформацію у медичну інформаційну систему ЄС, яка здійснює пошук клініки

МОЗ надсилає запит до країн-членів Європейського Союзу та країн-членів Європейської Економічної Зони про необхідність медичної евакуації. Міністерство отримує пропозиції та підтверджує можливість евакуації. Також МОЗ використовує пропозиції та можливості партнерських клінік інших країн, які не є членами Євросоюзу, зокрема, США, Канади тощо.



Транспортування до координаційних закладів охорони здоров’я

Департаменти охорони здоров'я в регіонах, за підтримки МОЗ та інших відомств і неурядових організацій, здійснюють транспортування пацієнтів зі стаціонарів в областях до Координаційних ЗОЗ. З їхнім переліком можна ознайомитись у відповідному наказі МОЗ.



Підготовка до перетину кордону

Під час підготовки до перетину кордону у координаційному ЗОЗ: здійснюється огляд пацієнтів, за потреби, надається необхідна медична допомога, пацієнти отримують харчування та іншу необхідну допомогу, оформляється медична документація, проводиться переклад медичних записів пацієнта на англійську мову (за допомоги ВООЗ).

Паралельно відновлюються паспорти громадян України (за допомоги терпідрозділів ДМСУ), свідоцтва про народження дітей (за допомоги терпідрозділів Мін’юсту).



Перетин кордону

МОЗ визначає час та пункт перетину кордону, узгоджує перетин з Держприкордонслужбою. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії.



Медична евакуація

У питаннях транспортування спеціальними медичними літаками/залізничними вагонами/автомобілями МОЗ співпрацює з міністерствами охорони здоров'я країн ЄС та клініками, які підтвердили готовність прийняти на лікування українських громадян. Транспортування відбувається з з хабів чи аеропортів у Польщі, Румунії, Чехії,Словаччини.



Відслідковування

Моніторинг здійснюється МОЗ за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС/ЄЕЗ, через платформу EWRS (Early Warning and Response System) відбувається повідомлення про рух пацієнтів в клініках країн ЄС, запит додаткової інформації про пацієнтів тощо.



Повернення в Україну після лікування

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта



Довідка: Критерії направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану визначені наказом МОЗ від 05 квітня 2022 року № 574



Нагадуємо, Міністерство охорони здоров’я України ініціювало співробітництво з Європейською Комісією щодо лікування за кордоном тих українців, які постраждали від військової агресії РФ.

З повагою

пресслужба Міністерства охорони здоров'я

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