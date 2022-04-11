Ціни на нерухомість в Україні під час війни весна 2022

- 14.04.2022 14:20
Ціни на нерухомість в Україні під час війни весна 2022

Дуже виокий попит мають дані щодо питкання прогноз цін на квартири в Києві, в Україні під час війни. Експертиринку вже спорять про прогноз цін на нерухомість після війни Весна літо 2022.

Ціни на нерухомість в Україні, зокрема у Києві, почали знижуватися під час війни. Також, можна з упевненістю говорити про те, що попит на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку залишився.

Особливо великий попит на той суттєвий момент, що на ринку відбувається зниження цін. Але чи можна придбати квартиру під час війни в Україні? Міністр юстиції Денис Малюсько наголосив, що перевірити власника квартири під час війни неможливо з обмеженого доступу до державного реєстру прав на нерухоме майно.

Якщо навіть укласти договір купівлі-продажу, перевірити власника квартири буде не можна. Також варто зазначити, що, за словами юриста Вікторії Коретник та сайту ЛексЮкрейн, усі угоди з нерухомістю під час війни згодом можуть бути визнані недійсними судом, відповідно до статті 233 ц України.

Все ж таки квартиру можна швидко купити і продати за такими угодами:

  • укладання попередньої угоди;
  • покупка квартири за довіреністю;
  • та оформлення заповіту на покупця.

Проте, за словами юриста, всі ці операції не надійні і юристи не рекомендують ризикувати.

Як можна бачити на графіках динаміки цін на різних сайтах ціни на квартири в Києві почали знижуватися.

З початку військової агресії Російської Федерації ряд забудовників повідомив інвесторів про призупинення зобов'язань за поточними виплатами за придбане нерухомість і заявили про відсутність пені. Юридично форсмажор звісно — це і є правова підстава, щоб звільнити сторони від відповідальності. Однак варто пам'ятати, що це лише відстрочка виконання зобов'язань сторін за договором.

Якщо навіть забудовник звільняє від пені та штрафів, то він вимагатиме сплатити кошти згідно з договором після закінчення періоду військового часу.

Нагадаємо, що українські забудовники заявили про те, що відновлять будівництво після завершення війни. Невідомо, якщо зараз забудовники які будує під час війни, скажімо в Києві.

Динаміка цін на нерухомість (квартири) у Києві весна 2022 року - інформація з відкритих джерел (сайт Домріа та ін). 

 

Платинова Буковина Чернівці

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