



Идеология "русского мира" является новым нацизмом - Епифаний - 05.04.2022 10:10

Проповедь главы ПЦУ Эпифания: идеология "русского мира" является новым нацизмом

Дорогие братья и сестры! Слава Иисусу Христу!

Четвертый воскресный день Великого поста Церковь посвящает почтению памяти преподобного Иоанна Листвичника, монаха и подвижника, автора собрания духовных наставлений под названием Лестница, то есть Лестницы. Как во второе воскресенье поста через упоминание памяти святителя Григория Паламы Церковь побуждает нас к размышлению о природе благодати и о нашей собственной обязанности исполняться светом святости и добрых дел, так и ныне, почитая преподобного Иоанна, мы получаем повод упомянуть не только о его личный подвиг, но и об опыте благочестивой жизни, им полученный и переданный через поучение.

Название сборника установок Листвица, или Лестницы, направляет нас к видению, описанному в 28-й главе книги Бытия, когда патриарх Иаков «увидел сон: вот, листья стоят на земле, а верх ее касается неба; и вот, ангелы Божии поднимаются и сходят по ней. И вот, Господь стоит на ней» (Быт. 28:12-13). Этот образ использует преподобный Иоанн, чтобы показать путь духовного роста в добродетелях, который предстоит пройти христианину, чтобы достичь Царства Небесного.

Лестница от земли к небу – это степени духовного совершенствования, поднимаясь которыми от простых добродетелей к все более сложным, от начальных к высшим, человек исполняется благодатью, приобретает опыт, позволяющий ему постигать глубины общения с Богом, очищаться от власти искушений и страстей. Как лестница или лестница предполагает, что каждая новая ступенька стоит над предыдущей, так и добродетели, по наставлению преподобного Иоанна, являются продолжением друг друга: когда приобретаем одно, то тем самым создаем основу для обретения следующей.

Преподобный называет 30 степеней, последовательно направляемых к совершенству. Эти ступени можно объединить в группы. Первая из них – борьба с мирской суетностью, вторая – покаяние, память о смерти и плаче, третья – борьба с многочисленными пороками и взращивание противоположных к ним добродетелей, четвертая группа – плоды предыдущего труда, как безмолвие, молитва и бесстрастие. Наконец, высшая степень – это союз трех главных добродетелей, веры, надежды и любви.

Преподобный Иоанн не просто подает побуждение к тому, чтобы отдаляться от определенных пороков, например лени, серебролюбия или тщеславия, и приобретать добродетели – любовь к труду, умеренность, смирение и другие. Наставник сопровождает свое наставление примерами из жизни своего собственного и известных ему подвижников. То есть все рассуждения, изложенные в Листвице, являются не какой-то теорией или философией, но они практические наставления, испытанные опытом жизни святых.

И в этом их особенная ценность. Как лестница предусматривает не только умозрительный, теоретический подъем от степени к степени, но также и нуждается в реальном движении, так и духовная жизнь требует не только рассуждений о добре и зле, но и реальных духовных усилий, подвигов, труда, поступков. На этом пути от земного к небесному, от временного к вечному, опыт подвижников, опыт святых помогает нам избегать соблазнов, не отклоняться от верного пути на пагубные окольные пути.

В последнем также есть особенная ценность образа лиственницы, лестницы – этот образ напоминает о необходимости духовной бдительности для всех. Быть осторожными, следить за собой, не поддаваться соблазнам следует не только тем, кто начинает путь христианской жизни, но и тем, кто давно идет им. Осторожность и сдержанность нужна не только учащимся, но и учителям. Остерегаться ложных шагов следует не только тем, кто мало чего достиг в добродетелях, но и опытным и богатым достижениями добрых дел.

Ведь сам образ лестницы напоминает, что чем выше поднимается человек, тем больше опасность падения. Упавший с первой ступени человек не будет испытывать такой вред как тот, который упал с наиболее высоких. Этот образ также предостерегает, что пока живем в этом мире, пока мы в пути от земли к небу, пока поднимаемся по лестнице и не завершили путь – мы остаемся в опасности от искушений. Для нас остается реальной угроза падения даже тогда, когда десятки лет проведем в подвигах и в многочисленных плодах духовного труда достигнем глубокой старости. Только переступив порог вечной жизни, достигнув дома Отца Небесного, мы можем успокоиться от трудов.

Дорогие братья и сестры!

Воскресенье, когда мы вспоминаем преподобного Иоанна и его наставления, открывает нам седмицу поста с особым богослужением – чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. На первой неделе мы начинали постовый путь, читая этот канон в течение четырех дней, а теперь снова мыслью, духовным вниманием и покаянными чувствами обратимся к образам из Ветхого и Нового Завета, к примерам благочестия и святости и к примерам греха и беззакония, чтобы побуждать себя к исправлению. Обычно по церковному уставу читаем мы Большой канон в среду вечером, но ц

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Джерело: Фото - ілюстрація

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