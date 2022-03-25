34-а доба війни в Україні: окупанти обстрілюють Харків

- 29.03.2022 14:18
34-а доба війни в Україні: окупанти обстрілюють Харків

34-а доба війни в Україні: окупанти обстрілюють Харків та Барвінкове

Російські війська продовжують за допомогою авіації та артилерії обстрілювати міста Харків та Барвінкове, а також намагаються захопити місто Ізюм. Такі дані на 12.00 29 березня озвучили в Міністерстві оборони України.

«Продовжуються бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке (Ізюмський район – ред). Саме в боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи та командира бригади полковника Дениса Курило. Втрати однієї 200-ї бригади становили понад 1500 військовослужбовців. Наразі ворог наростив угруповання шляхом введення окремих підрозділів 1-ї танкової армії», - йдеться у повідомленні Міноборони.

У Харкові відновили газопостачання у десятках тисяч квартир (фото)

У Харкові відновили газопостачання понад 31 тис. квартир та близько 700 будинків приватного сектора, які залишилися без газу після обстрілу Салтівки російськими військами 26 березня.
Як повідомили у прес-службі ХОВА, співробітники АТ «Харківміськгаз» закінчили роботи з відновлення підземного газопроводу середнього тиску діаметром 720 мм, пошкодженого прямим попаданням снаряда.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: харков новини 30 березня 2022, 29 березня 2022

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