Ситуація на 33-й день війни у Чернівцях та на Буковині

- 28.03.2022 17:26
Ситуація на 33-й день війни у Чернівцях та на Буковині

У Чернівецькій області на 33-й день війни оперативна ситуація стабільна та контрольована

Поліція Буковини спільно з іншими правоохоронними органами краю продовжують посилено забезпечувати правовий режим воєнного стану. За минулу добу співробітники поліції відреагували та перевірили 775 звернень громадян.
Більшість повідомлень, які надходять на спецлінії поліції інформаційного характеру. Громадяни також повідомляють про осіб і транспортні засоби, які викликають у них підозру та можливе вчинення правопорушень.
Спільні патрулі продовжують стежити за правопорядком у кожному населеному пункті області. Також правоохоронці постійно проводять превентивні заходи, спрямовані на недопущення мародерства, майнових злочинів, виявлення підозрілих предметів та можливих загроз.
Співробітники поліції й надалі цілодобово несуть службу на контрольно-перепускних пунктах на в’їздах до Чернівецької області, здійснюють охорону стратегічних об’єктів та критичної інфраструктури, сприяють військовим у мобілізаційних заходах.
Поліцейські продовжують допомагати громадянам, які були змушенні покинути свої домівки через військове вторгнення російського агресора: проводять інформативно-роз’яснювальну роботу, привозять гуманітарні вантажі, супроводжують транспорт із евакуйованими дітьми.
Дякуємо громадянам за розуміння, дотримання законності і вимушених додаткових обмежувальних заходів, пов’язаних із запровадженням воєнного стану.
Разом ми сила - здолаємо ворога!

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Чернівці новини 28 березня 2022

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