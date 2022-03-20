



Росія може обійти санкції США та Європи завдяки криптовалютам - 22.03.2022 12:13

Притулок для інвесторів. Росія може обійти санкції США та Європи. Як у цьому допоможуть криптовалюти?

Після початку спецоперації в Україні США та ЄС запровадили безпрецедентні фінансові обмеження щодо Росії — їхньою метою було зупинити торгові відносини країни із зовнішнім світом та перерізати всі валютні канали. Однак пізніше західні держави усвідомили, що як альтернатива традиційній банківській системі Росія може використовувати криптовалюти. За словами ринкових експертів, хоча налагодження системи міжнародних торгових платежів у цифровій валюті вимагатиме багато часу, пересічні росіяни можуть обходити західні обмеження вже зараз, а кількість важелів тиску на індустрію в руках американських та європейських урядів вкрай обмежена. Цифрова кватирка – у матеріалі «Стужки.ру».

Після початку спецоперації в Україні 24 лютого валютний ринок став нестабільним. Через різкі коливання курсу рубля російський Центробанк ввів низку обмежень на операції з валютою. Зокрема, Банк Росії встановив комісію у 12 відсотків для фізичних та юридичних осіб під час обміну доларів, євро та британських фунтів. Крім того, до 9 вересня 2022 року росіянам дозволили знімати з валютних вкладів готівкою максимум 10 тисяч доларів — решту видають у рублях за поточним курсом, а вітчизняні компанії-експортери зобов'язали продавати за рублі 80 відсотків валютної виручки.

На російський валютний ринок постаралися вплинути і західні країни: США заборонили ввезення в Росію готівкових доларів, а Євросоюз перестав експортувати євро. Опинившись у новій реальності, російські інвестори стали виявляти інтерес до альтернатив фіатних валют, у багатьох вибір упав на криптовалюти та стейблкоіни (токени, вартість яких прив'язана щодо 1:1 до фіатних валют). «З початку конфлікту в Україні криптовалюти показали себе як найстабільніший фінансовий інструмент. Фондовий ринок акцій обвалився, курси валют нестабільні, сировина теж стрибає. А курс біткоїну через кілька днів після початку конфлікту став демонструвати стрімке зростання», - розповів керуючий партнер адвокатського бюро «Афанасьєв, Узденський та партнери» Сергій Афанасьєв.

За даними аналітичного сервісу Kaiko, першого тижня після початку спецоперації обсяг торгів пари BTC/RUB на біржі Binance досяг рекордних двох мільярдів рублів. Середня сума угоди, за спостереженнями аналітиків, також значно збільшилася. Представники EXMO розповіли, що спостерігають надходження коштів на рублеві рахунки клієнтів. Активність росіян зросла і на P2P-платформах, де переклади здійснюються між фізособами, - майданчик LocalBitcoins після 24 лютого зафіксував зростання карбованцевих угод до показників середини 2021 року.

2 мільярди рублів склав обсяг торгів пари BTC/RUB на біржі Binance у перший тиждень після початку спецоперації в Україні

Заходи ЦБ щодо стабілізації валютного ринку торкнулися і виведення коштів за кордон: резидентам Росії заборонили зараховувати іноземну валюту на свої рахунки у зарубіжних банках та вивозити з країни понад 10 тисяч доларів готівкою. За словами експертів, у зв'язку з цими рішеннями зріс обсяг угод на чорному ринку криптовалют — в обмінниках із високоризиковою активністю без верифікації користувачів, де можна купити чи продати долари та євро через токени. "Сьогодні ви можете обміняти мільйони готівкових доларів і рублів на крипту, на флешці вивезти її в будь-яку країну і там поміняти назад на місцеву або вільно конвертовану валюту", - пояснив глава Indefibank Сергій Менделєєв. Засновник агрегатора P2P-платформ Микола Бондарєв підтвердив, що обіг таких обмінників зріс у кілька разів.

За словами старшого аналітика агрегатора криптообмінників BestChange Микити Зуборєва, росіяни також стали частіше виводити криптоактиви у готівкові долари. Співзасновник ENCRY Foundation Роман Некрасов розповів, що інтерес росіян до криптовалют з метою виведення коштів за кордон пояснюється не лише обмеженнями всередині країни. Важливо врахувати і те, що Євросоюз заборонив своїм банкам відкривати нові рахунки для фізичних та юридичних осіб з Росії на суму понад 100 тисяч євро, відключив кілька вітчизняних банків від SWIFT, а з Росії пішли багато великих сервісів міжнародних платежів та переказів, таких як PayPal та Western Union.

За тих обставин, що склалися, можна припускати, що криптовалюти в Росії стануть альтернативою банківським переказам, адже їх створювали в тому числі для цього. «На даний момент влада Росії не забороняла і не обмежувала купівлю криптовалют, тому вона ще залишається цілком легальним способом виведення абсолютно будь-якої суми з країни. Але високою є ймовірність, що найближчими тижнями це зацікавить законодавців, і вони в оперативному порядку намагатимуться якось обмежити свободу крипторинка», — припустив Микита Зуборєв із BestChange.

Росіяни виводять кошти до «дружніх країн» — Казахстану, Вірменії, Грузії та Азербайджану, а «просунутих громадян» — до Гонконгу чи ОАЕ. Проте не всі прагнуть перевести заощадження у звичну валюту. «Здебільшого виведення активів зараз ведеться на некастодіальні криптогаманці. Зріс обсяг розрахунків за криптовалюту. Зважаючи на все, виводити кошти у фіат громадяни РФ, а також інші особи, які постраждали у зв'язку з останніми політичними подіями, поки що не поспішають», — наголосив Брісов.

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs вважають, що жорсткі санкції щодо Росії у довгостроковій перспективі сприятимуть дедоларизації економіки, оскільки країна фактично відрізана від фінансових ринків західних країн. В аналітичній записці банку зазначено, що недавні події змусять зробити висновки й інші держави — через цей прецедент у багатьох країнах, окрім Росії, можуть поступово відмовитись від обміну іноземної валюти на долари.

На думку експертів, біткоїн може сильно виграти від дедоларизації. Економіст і бізнес-консультант Марк Колаковскі також впевнений, що через криптовалют долар може втратити статус потужного дипломатичного інструменту США, світової резервної валюти та засобу транскордонних платежів по всьому світу, що найбільш широко використовується.

Фінансова свобода

Якщо думати ще ширше, цифрові валюти можуть стати повноцінною заміною банківської системи. Нещодавно вжиті Заходом санкції щодо Росії ефективні оскільки традиційна фінансова система, особливо банки, відстежують рух грошей. Наприклад, закони про боротьбу з відмиванням грошей вимагають від кредитних організацій блокувати транзакції за участю підсанкційних організацій та повідомляти про свої спостереження владі. Проте криптовалюти дозволять російським компаніям втекти з-під контролю інших юрисдикцій.

Легалізація дала б поштовх для розвитку банків у цьому напрямі, якщо почнуть випускатися вітчизняні криптовалюти. Думаю, згодом банки почнуть відкривати у себе рахунки в криптовалютах, дозволяти зберігати заощадження та використовувати криптовалюти як платіжний засіб, і тоді відсутність SWIFT перестане бути проблемою

Альфред Хамзін

партнер міжнародної криптобіржі Huobi

Керуючий ліквідністю найбільшого майнінг-пулу у Східній Європі EMCD Денис Смирнов додав, що цифрові активи могли б стати набагато ефективнішим рішенням для організації міжбанківської взаємодії та вирішити багато проблем існуючої системи. Юрій Брісов з Legal Support очікує, що санкції можуть прискорити легалізацію криптовалют у Росії, причому за більш «м'яким» сценарієм, ніж планувалося раніше: «Якщо російські законодавці та регулятор оперативно діятимуть, більшість віртуальних активів повернеться в економіку Росії. Зараз це практично єдиний шанс для Росії вижити під тяжким тягарем санацій».

Криптообмінник у Стамбулі

Криптообмінник у Стамбулі

Фото: Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

З таким самим прогнозом одразу після початку спецоперації в Україні виступила американська газета The New York Times. За інформацією журналістів видання, російський уряд займається активною розробкою цифрового рубля та створює інструменти, за допомогою яких можна приховати джерело цифрових транзакцій у блокчейні. Марк Колаковскі робить висновок, що такий механізм дозволить іншим країнам торгувати з російськими організаціями, залишаючись поза увагою регуляторів.

Про якнайшвидшу легалізацію криптовалют після початку спецоперації заговорили і в Росії. Академік РАН та колишній радник президента Росії Сергій Глазьєв закликав до такого кроку вже 28 лютого — за його словами, якщо ЦБ не погодиться на легалізацію, «господарюючі суб'єкти» все одно будуть змушені використовувати токени, проте їм доведеться діяти у «сірій» зоні економіки.

Крім того, 3 березня в Росії пройшов круглий стіл «Про розвиток блокчейн-технологій та регулювання цифрових фінансових активів» за участю ФНП, Мінфіну та гравців крипторинку. За підсумками зустрічі заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горелкін заявив, що Росія вже готова до легалізації майнінгу, а криптовалюта може стати повноцінною статтею експорту і навіть «у перспективі витіснити експорт вуглеводнів».

«Ми гратимемо поза економічними правилами, оскільки Захід перший порушив усі можливі правила. Ми опрацюємо податковий режим, сформуємо детальні пропозиції та направимо їх до всіх профільних відомств», — наголосив депутат. Горєлкін додав, що на даний момент криптовалютою вже користуються 12 відсотків росіян.

Голова Ради Торгово-промислової палати з фінансово-промислової та інвестиційної політики Володимир Гамза також публічно закликав у найкоротші терміни запустити цифровий рубль та активніше вивчати можливості криптовалюти. На його думку, «з цим інструментарієм жодні америки ні санкції нам не страшні». Голова комісії з правового забезпечення цифрової економіки московського відділення Асоціації правників Росії Олександр Журавльов зробив ще кілька пропозицій щодо легалізації криптоіндустрії.

Експерт заявив, що всі дані та програмне забезпечення, які підтримують роботу бірж та криптогаманців, слід зберігати та оновлювати на території Росії, оскільки інфраструктуру необхідно захистити від нових санкцій – західні країни можуть заборонити біржам реєструвати акаунти росіян. Проте агресивні західні санкції не змінили позицію російського Центробанку щодо криптовалют — регулятор, як і раніше, виступає за повну заборону обігу та майнінгу криптовалют, заявила керівник експертної групи департаменту фінансових технологій Банку Росії Марія Телегіна.

Британська компанія Elliptic, яка займається блокчейн-аналітикою, випустила спеціальний звіт, присвячений обходу санкцій Росією за допомогою криптовалюту. Фахівці нагадали, що такі прецеденти в історії вже є — Іран майнил біткоїни для обходу торгових ембарго, а Північна Корея, за даними ООН, фінансувала ядерні програми та створення балістичних ракет, вкрадених під час кібератак криптовалютою.

Аналітики Elliptic прогнозують, що в поточних умовах джерелами доходів для Росії можуть стати майнінг та кіберзлочинність. Ділове видання Bloomberg також присвятило одну із статей тому, як токени допоможуть уникнути обмежень російським олігархам. На думку журналістів, підсанкційні бізнесмени зможуть сплачувати за криптовалюти товари та послуги, а також інвестувати в активи за межами країни без необхідності зв'язуватися з банками.

Теорія на практиці

Однак для того, щоб Росія могла успішно ухилятися від санкцій за допомогою блокчейн-технологій, криптоктивів потрібне одноразове дотримання цілої низки умов, зокрема, за кордоном. «Легалізація криптовалют і навіть дозвіл компаніям приймати та проводити оплати у криптовалютах навряд чи хоч скільки-небудь допоможе російській економіці. Криптовалюти, за рідкісним винятком екзотичних централізованих проектів, не визнані рештою країн на належному рівні», — підкреслив Микита Зуборєв із BestСhange.

Потенційно можна було б проводити оплату та приймати платежі за сировину в криптовалютах, однак такі операції вимагатимуть сприяння з боку інших держав, які є авторами санкції. Крім того, компаніям фактично доведеться визнаватись в обході обмежень власних регуляторів, запроваджуючи такі формати оплати. На думку експертів, набагато простіше обходитиме будь-які санкції традиційним способом — за допомогою компаній «прокладок» у третіх країнах.

Деякі експерти аргументують, що, на відміну від Північної Кореї та Ірану, Росія протягом десятиліть глибоко вкорінилася у світовій фінансовій системі. За даними видання Al Jazeera, близько 80 відсотків щоденних операцій російських фізичних та юридичних осіб з іноземною валютою здійснюються у доларах, як і половина міжнародної торгівлі країни.

Крім того, Росії навряд чи вдасться переміщати по-справжньому великі суми через криптобіржі — такі операції «сколихнули» ринок, пише радник заступника міністра фінансів США Тодд Конклін. На даний момент відстежувати підозрілу діяльність на своїх майданчиках намагаються навіть децентралізовані обмінники, які не потребують верифікації користувачів. На думку директора Elliptic Девіда Карлайла, банківський сектор Росії оцінюється в 1,4 трильйона доларів — конвертація такої суми в криптовалюту є дуже тривалою і енерговитратною.

З цим погоджується і голова криптокомпанії Ripple Бред Гарлінгхаус. За його словами, проблеми виникнуть під час конвертації цифрових валют у фіатні, оскільки торгові платформи здійснюють її за допомогою банків-партнерів. При обслуговуванні осіб із списків санкцій кредитні організації ризикують позбутися ліцензії, пояснив Гарлінгхаус.

Знайти та знешкодити

Західні країни вже продемонстрували, що усвідомлюють ризики, пов'язані з криптовалютною «лазівкою» у санкційній блокаді Росії, і пообіцяли жорсткі заходи проти російської криптоіндустрії. На думку журналістів Washington Post, США та ЄС сприймають цю загрозу серйозно, оскільки Росія встигла заробити репутацію епіцентру кіберзлочинності та незаконної криптоактивності. Газета повідомляє, що в країні розробляють так звані криптоміксери, які дозволяють заплутати транзакційний слід у блокчейні, і запускають сумнівні криптообмінники, з якими США вже намагалися боротися.

Американське агентство з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) 7 березня опублікувало офіційне попередження на адресу фінансових установ США про те, що Росія може спробувати ухилитися від санкцій за допомогою криптовалюти.

Вашингтон також закликав біржі відмовитися від співпраці з росіянами — поки що лише з тими, що потрапили під санкції, і попередив, що розробляє нові санкції щодо російських криптоактивів. За інформацією американського телеканалу NBC, Мінфін США може вимагати від американських криптобірж та фінорганізацій повної звітності щодо криптогаманців, їх власників та всіх транзакцій. 17 березня сенатори-демократи представили законопроект, у якому запропонували карати іноземні криптокомпанії, які ведуть бізнес із російськими підсанкційними організаціями.

Обмеження запровадив і Євросоюз — блок включив криптоактиви до обмежень щодо позик, кредитів та «передачі цінних паперів» Росії. Влада Японії також закликала місцеві обмінники призупинити угоди з контрагентами, яких торкнулися санкції уряду. Аналогічно надійшов Сінгапур, а Швейцарія навіть пообіцяла наказати своїм біржам заморозити кошти росіян із списку санкцій ЄС.

Право на непокору

Чимало бірж справді послідували закликам влади — але справа не лише в юридичному тиску. «Навряд чи хтось захоче допомогти особі, яка намагається за допомогою криптовалюти обійти міжнародні санкції», — пояснив директор центру досліджень фінансових злочинів Том Кітінг. «Нейтральність» криптовалют – здатність надавати повну фінансову свободу будь-якому учаснику – опинилася під питанням через спецоперацію в Україні, заявили журналісти видання Wired.

Українська Kuna припинила операції з рублем, естонська WhiteBIT припинила реєструвати нових російських користувачів, а британська CEX.IO призупинила для них поповнення та висновки з рахунків. Аналогічні рішення ухвалили інші європейські майданчики (QMall, BTC-Alpha та Gopax) та провідні платформи Південної Кореї.

Засновник біржі Binance Чанпен Чжао

Засновник біржі Binance Чанпен Чжао

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Що стосується найбільших міжнародних майданчиків, глави бірж Coinbase, Bitfinex і Binance погодилися дотримуватися санкцій, проте виявилися не готові вводити обмеження щодо всіх росіян «без розбору». Coinbase заблокувала 25 тисяч акаунтів, що належать фізичним та юридичним особам з Росії, а компанія Tether, що випускає стейблкоїн USDT, попередила, що може почати блокувати гаманці за запитом влади США. Найбільший у світі майданчик Binance обмежив доступ для власників карток підсанкціонних російських банків, а також заморозив активи осіб, проти яких було введено персональні обмеження.

Проте засновник біржі Чанпен Чжао неодноразово підкреслював, що блокування всіх росіян виключено, оскільки подібний крок був би «неетичним». «Binance дуже суворо дотримується санкційних правил. Хто б не був у списку санкцій, він не зможе використовувати нашу платформу. Кого в ньому немає, той зможе», - наголосив Чжао. Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг також пояснив політику біржі тим, що кожна людина повинна мати доступ до основних фінансових сервісів.

Незважаючи на те, що платіжні системи Visa та Mastercard пішли з Росії, і сервіс більше не має технічної можливості підтримувати такі карти росіян, на біржі все ще доступні перекази з акаунтів Payeer та Advcash та російська P2P-секція. «Біржа не створювала російського контрагента, який би забезпечив локальний сервіс, пов'язаний із вітчизняною НСПК, тому призупинення обслуговування клієнтів російських банків платіжною системою створило цю технічну заборону. Це не рішення біржі, вони перебувають у такому ж залежному положенні від платіжних систем, як і будь-які фінансові установи світу», - пояснює Микита Зуборєв із BestChange.

Співзасновник біржі Coinbase Брайан Армстронг

Співзасновник біржі Coinbase Брайан Армстронг

Фото: TechCrunch / Wikimedia

Більш того, представник Binancе припустив, що майданчик почне підтримувати карти систем "Мир" та UnionPay. Ще одна велика біржа EXMO 1 березня повідомила про призупинення транзакцій з картками Visa та Mastercard та сервісом Qiwi через «перевантаження мережі», проте на даний момент російські користувачі можуть поповнювати свої рахунки з карток міжнародних систем і виводити на них кошти, хоча комісія за висновок і було підвищено до 8 відсотків.

«Без зовнішнього тиску великі міжнародні криптобіржі не підуть на блокування всіх росіян, хоча таку поведінку з боку локальних бізнесів різних країн можна очікувати — так вчинили криптобіржі з України та Південної Кореї. Нагадаю, що жодна із заборон із усього санкційного різноманіття не стосується жителів Росії безпосередньо. Формально всі ті поневіряння, які ми маємо, пов'язані з санкціями проти бізнесу та фінансової системи країни, а не її мешканців», — вважає Микита Зуборєв.

Експерт додав, що успішність діяльності криптобірж, як і інших фінансових сервісів, сильно залежить.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини