Олександр Морозов Конс на Бі$: бізнесмен без бізнесу та інфоциган

- 20.03.2022 17:18
Олександр Морозов Конс на Бі$: бізнесмен без бізнесу та інфоциган

Олександр Морозов Конс на Бі$: бізнесмен без бізнесу, інфоциган та його секта.

Таня Пренткович піарить, рекомендує тренера успіху Олександра Морозова. Нібито він мільйонер, - але чи все однозначно? Перерахуємо факти з відео блогера Тру Віка. Телеграм бот @TrueVika_bot
ЗАМІТИМО! ніяких бізнесів крім нібито навчального центру Конс на Бі$ Морозов не має!

Олександр Морозов, як запевняє багато відгуків у мережі інтернет, а також передплатники блогера Тру Віка - просто їздить по вухах довірливих людей, які несуть йому свої гроші. Саме на ці зібрані з наївних дурнів гроші, Олександр Морозов Конс на Бі$ та його син Сергій Морозов (від першого шлюбу з перукаркою з Ірпеня) влаштовують вечірки у білому та червоному – які за своєю суттю – ні що інше як секта. Александр Морозов Конс на Бі$

В інтернеті пишуть, що Олександр Морозов - моральний виродок, циркач, хам і неадкват. Користувачі справедливо зауважують, що якби Морозов був бізнесменом - він би мав бізнес, але бізнесу як крім проведення тренінгів успішного успіху у нього немає.

Щоб переглянути відгуки - натисніть на картинку збільшивши:

 

Залученням до секти Олександр займався давно – ще з часів його роботи у мережевому маркетингу після того, як він працював кадровим військовим у Вінниці. А як відомо – мережевий маркетинг будує свої принципи схоже на інформування секти – де є лідер та члени спільноти, які слухають Гуру.

Свого часу, працюючи у Фаберліку - Олександр Морозов зійшовся з Ганною Морозовою і став працювати в мережевому бізнесі з її матір'ю.

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А коли мережевий бізнес спав - Олександр Морозов із уже подорослішавим сином Сергієм створив фірму Конс на Бі$ - де "впарював" довірливим людям бізнес тренінги та семінари.

Все чого вимагали учні Морозова – це відкривали свої тренерські (читай інфоциганські) центри. Також важливою складовою роботи адептів Морозова є участь під виглядом учасників у вебінарах онлайн самого Морозова – де він часто у хамській манері спілкується із глядачами. Всі нібито учні Морозова, які досягли грандіозних успіхів у бізнесі - насправді члени піраміди Конс на біз - і їхнє завдання залучати нових жертв, які принесуть свої гроші - на навчання Олександра Морозова, який не гидує вмовляти довірливих людей брати кредити.

Також до складу Конс на біз входить фірма з виготовлення сайтів для довірливих учнів - а насправді цю фірму таки знову організував той же син Морозова. За створення сайтів на примітивних безкоштовних платформах Сергій Морозов із батьком викачують шалені гроші із приватних підприємців України. Агресивні тренінги проводяться на переферії, серед тих ФОП, хто клюнув на агресивний маркетинг дзвонарів – так званих дзвонив із Конс на Бі$. Жодного великого підприємця, жодного директора чи менеджера відомих фірм України, Києва чи інших міст не проходили навчання чи тренінгів у Олександра Морозова! Тільки невеликі довірливі ФОП із провінції, які несуть свої гроші нахабним організаторам Конс на Бі$.

За даними на сайті Конс на біз Конс на Бі$ - засновники цієї псевдо навчальної фірми:
Full Legal Name : Натуральна людина-підприємець MOROZOV OLEKSANDR ANTONOVYCH (ФОП з Вінниці - основний вид діяльності навчання)
natural person-entrepreneur MOROZOV SERHII OLEKSANDROVYCH (ФОП - основний вид діяльності Реклама)
natural person-entrepreneur MOROZOVA ANNA MYKOLAIVNA

Яна Гришко

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