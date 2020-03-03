Росія намагається захопити Запорізьку АЕС- 03.03.2022 21:11
Російські війська взяли в осаду найбільшу атомну електростанцію Європи і намагаються її захватити. Мирные українці і українська армія рішуче протистоять цьому. На трасі вибудувалася величезна колонна людей, притблизно 22 тисяч людей, які просто стояли на дорогі, не давала можливості для руху вражеськими російськими танками і БТР. Дорогу також перекривають кілька блокпостів, дорогу перекривають мешками з песком, шинами та автомобілями. Колонна російської техніки (около 100 одиниць техніки) обстріляла блокпост. Працівники електростанції, ВСУ, тероборона дають сміливу відсіч військам РФ.
Спроби захопити Енергодар стали більш відчайдушними, після того, як Путін скаженів із-за повільного просування російських військ.
Енергодар знаходиться на лівому березі Дніпра, на Харківському водосховищіі та забезпечує четверту частину всієї електроенергії України. Потенційний захват російськими захватчиками атомної електростанції може призвести до техногенної катастрофи навіть до ядерної катастрофи, яка затроне весь світ.
Мэр Енергодара Дмитрій Орлов у своєму зверненні просив людей не залишити свої домівки та попередив, що до міста приближається велика російська колонна. Мер добавил- «Город Енергодар, в якому знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, готується до бою з оккупантами. «У випадку потрапляння снарядів поблизу АЕС вони повредять трансформатори, турбіни та інше обладнання, забезпечуючи станції безпеки».
Украинская армия и работники АС готовятся дать опору російським оккупантам. Українською підприємницькою діяльністю все можливі в даний момент міри захисту Запорожської АЕС
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