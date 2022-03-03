Запрацював мобільний додаток «повітряна тривога»

- 03.03.2022 18:29
Запрацював мобільний додаток «повітряна тривога»

В Україні запустили застосунок «повітряна тривога». Він сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні. Його можна завантажити у Google Play Market та AppStore.

Застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані чи дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні сповіщення про тривогу та працює навіть у беззвучному чи сплячому режимі телефона.

Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore

Як скористатися застосунком:

Встановіть застосунок
Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження
Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення
Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог
Зверніть увагу. Застосунок розроблено в екстрених умовах протягом одного дня, тому досі можуть виникати незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи.

Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища!

Застосунок реалізовано компанією Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та підтримки Мінцифри. 

Ключові слова: повітряна тривога app, приложение воздушная тривога

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