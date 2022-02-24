



Голова НАТО заявив, що війни НАТО з Росією не буде - 24.02.2022 13:14

У бундестазі розповіли про ймовірність воєнного конфлікту НАТО та Росії. Голова комітету бундестагу ФРН із оборони заявила, що війни НАТО з Росією не буде

Імовірність військового конфлікту між Росією та НАТО через ситуацію в Україні близька до нуля, війни не буде, заявила голова комітету з оборони у бундестазі ФРН Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє агентство РИА Новости.

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"Україна не є членом НАТО, військового протистояння між НАТО та Росією не має бути", - розповіла голова комітету.

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