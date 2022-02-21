США заявили про прибуття російських військ у ДНР та ЛНР

- 23.02.2022 16:34
США заявили про прибуття російських військ у ДНР та ЛНР

Представник Пентагону Кірбі заявив, що російські військові прибувають до ДНР та ЛНР.

США вважають, що російські війська прибувають на території Донецької та Луганської народних республік (ДНР та ЛНР). Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, російські сили заходять у регіон, контрольований ДНР та ЛНР, але не виходять за його межі. Він також додав, що Росія нібито готова до нападу на Україну. "Вони готові. Я обмежусь цим: вони готові», - додав він.

Раніше офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США побачили «зелених чоловічків» по ​​всій Східній Україні, які не мають форм, проте схожі на «російських військових».

Останні кілька місяців Київ та західні країни звинувачують Росію у стягуванні військ до кордонів України та підготовці військового наступу. Путін неодноразово заперечував наявність таких агресивних планів. На думку Путіна, заяви НАТО про «вторгнення», що готується, є алармістськими.

Як ми повідомляли, США пообіцяли не вводити санкції проти Шредера через «Північний поток-2». Reuters: санкції США проти «Північного потоку-2» не зачеплять екс-канцлера ФРН Шредера

Білий дім заявив, що санкції проти газопроводу «Північний потік-2» не зачеплять колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який є головою комітету акціонерів Nord Stream AG. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Шредер не включений до списку керівництва компанії-оператора «Північного потоку-2», проти яких Вашингтон запроваджує обмежувальні заходи.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що країна запровадила санкції проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. "Сьогодні я дав розпорядження моєї адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG та посадових осіб цієї організації", - заявив Байден.

Приводом нового тиску на газопровід стало визнання Росією незалежності псевдо республік ДНР і ЛНР. У понеділок, 21 лютого, відповідний документ підписав  Путін, а наступного дня його ратифікували Держдума та Рада Федерації.

Платинова Буковина

Ключові слова: російські військові прибувають до ДНР та ЛНР

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