



ЛНР та ДНР розповідають фейки про наступ України - 19.02.2022 16:16

ЗМІ в ОРДЛО повідомляють, що нібито стало відомо про плани наступу України на ЛНР та ДНР. Народна міліція ДНР навіть оприлюднила план настання збройних сил України на Донбасі

Інформацією нібито видобуто розвідслужбами ДНР, нею поділився офіційний представник НМ ДНР Едуард Басурін. Основні відомості про плани, а також мапу передбачуваного наступу опубліковані на сайті Народної міліції ДНР.

Мета української наступальної операції - "зачистка" території народних республік від російськомовного населення, видавлювання його на територію Росії, отримання контролю над усією територією народних республік, - йдеться у заяві Басуріна.

Він зазначив, що до операції, розробленої Генеральним штабом України, буде залучено практично всі боєздатні частини та з'єднання ЗСУ. На досягнення переможного результату українські військові нібито виділяються до п'яти діб. Наступ планується за напрямом Краматорськ — Дебальцеве, за Приазовським та Луганським напрямами.

"Під час бойових дій планується оточення та блокування великих населених пунктів Донецьк, Луганськ, Горлівка та Алчевськ", - наголошується в повідомленні Басуріна. В операції будуть також задіяні групи «Правого сектора» (заборонена в РФ екстремістська організація) та сплячі осередки Служби безпеки України.

Раніше глава ЛНР Леонід Пасічник підписав указ про початок загальної мобілізації військовозобов'язаних мешканців ЛНР. Аналогічний указ підписав голова самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Денис Пушилін.

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