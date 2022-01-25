Співробітницю «Бі-бі-сі» зґвалтували під час зйомок кулінарного шоу

- 03.02.2022 16:59
Співробітницю «Бі-бі-сі» зґвалтували під час зйомок кулінарного шоу

Співробітницю "Бі-бі-сі" зґвалтували на зйомках кулінарного шоу Hungry For It у вересні 2021 року, проте відомо про це стало лише зараз. Про це пише The Sun із посиланням на своє джерело.

«Ймовірно, нападник постукав, увірвався в кімнату, де знаходилася співробітниця, і поглумився над нею, — уточнив співрозмовник видання, зазначивши, що подія потрясла всю знімальну групу. — Ніхто з нас не припускав, що подібне може статися, коли ми підписували контракт».

Член знімальної групи розповів, що після інциденту, що стався в Лондоні, свідкам заборонили публічно виступати з будь-якими заявами і поширювати інформацію про подію.

У поліції розповіли, що через дев'ять днів після передбачуваного нападу до правоохоронних органів надійшло звернення. За словами представників відомства, зараз проводиться розслідування.

Тим часом у «Бі-бі-сі» запевнили, що потерпілій надається вся необхідна допомога. «У BBC Studios діє надійний регламент, який гарантує, що будь-якому нашому співробітнику, який міг стати жертвою злочину, буде надана вся необхідна підтримка і що це питання розглядатиметься з максимальною серйозністю та обережністю», - зазначив представник телекомпанії.

Платинова Буковина, Чернівці

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