



Пенсійні зміни у 2022 році - 25.01.2022 11:41

Зросли вимоги до страхового стажу

Для громадян, які планують оформити пенсію в 2021 році, зросли вимоги щодо страхового стажу. Вони складають для 60-річних українців вже 29 років. Ця реформа стартувала в 2018-му з підвищення необхідного стажу з 15 до 25 років. А до 2028 мінімумом стажу для виходу на пенсію у 60-річному віці стане 35 років.

Як перевірити свій стаж

Щоб виключити ймовірність помилок і недостовірних даних про страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, слід постійно контролювати інформацію про сплату роботодавцем внесків та їх розмір. Через несплату єдиного внеску працівники втрачають страховий стаж та можливість отримувати зароблену пенсію.

Перевіряти дані про страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, можна дистанційно, через вебпортал Пенсійного фонду України (https://portal.pfu. gov. ua).

До уваги роботодавців!

З 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 6500 грн, а мінімальний розмір єдиного внеску – 1430 грн. Недотримання трудового законодавства з оплати праці передбачає застосування значних фінансових санкцій.

Отримати консультацію з пенсійних питань можна за допомогою додатка Viber

Оперативно та легко отримати фахові роз’яснення питань пенсійного забезпечення можна не тільки за телефонами гарячих ліній, Skype-зв’язку та електронного листування з пенсійною службою, а й через популярний мобільний застосунок Viber.

Контактні дані, за якими здійснюється прийом відео- та голосових викликів через додаток Viber, розміщені на інформаційній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у розділі «Контакти» (https://www.pfu. gov. ua/cv/golovne-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-chernivetskij-oblasti/)

Внесено зміни до порядку обчислення пенсій по інвалідності ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи

З 01.01.2022 набули чинності зміни до ст. 57 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Згідно з цими змінами, обчислення розміру пенсій осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з виконуваними роботами, здійснюється з урахуванням величини заробітної плати на рівні п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Право таке обчислення пенсії мають також непрацездатні члени сімей таких осіб, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На виконання зазначених норм в області проведено перерахунок пенсії 123 особам.

Наближення послуг до населення та онлайн-сервіси Пенсійного фонду

У 2022-му продовжиться робота з наближення послуг до населення, інформування громадян сучасними засобами зв’язку (електронна пошта, смс-повідомлення, «Електронний кабінет громадянина»).

Крім того, запроваджено чимало онлайн-сервісів, які спрощують процедуру отримання пенсійних послуг. Зокрема, сервіс «Електронна трудова книжка» дозволяє громадянам дізнаватися детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі. Тримати руку на пульсі актуальних питань пенсійного забезпечення та контролювати персональні дані дозволяє мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крокуючи у ногу з часом, запроваджено послугу автоматичного призначення пенсії при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду. Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

Також дізнатись орієнтовний розмір пенсії можна самостійно, скориставшись послугою «Пенсійний калькулятор» на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

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