



Падіння: ринок криптовалют втрачає понад 205 млрд $ за добу - 20.01.2022 15:49

Ринок криптовалют втратив понад 205 млрд доларів на добу.

За даними CoinMarketCap, падіння курсу криптовалюту за останні 24 години призвело до загальної втрати ринкової капіталізації всього ринку криптовалюти на суму понад 205 мільярдів доларів.

Незадовго до цього о 10-00 за східним часом біткойн впав більш ніж на 10%, досягнувши мінімуму 38 440 доларів. З початку року провідна цифрова валюта впала на 16,6% та втратила понад 75% свого приросту 2021 року.

Інші криптовалюти також продовжують падати. Так Ethereum впав на 13,5% і майже на 24% з початку року, Solana знизився більш ніж на 16% сьогодні і на 30% з початку року та Cardano, який впав на 15% з початку року. вартості у 2022 році.

Криптовалюти-меми також зажадали від падіння курсу. Dogecoin упав більш ніж на 10%, а Shiba Inu – більш ніж на 13%.

Падіння цін на криптовалюту було важким тижнем на Уолл-стріт. Індекс Nasdaq знизився майже на 5% від ранку вівторка і офіційно увійшов до зони корекції на закритті торгів у четвер. Усі основні індекси також знизилися у п'ятницю вранці.

Біткойн значно впав проти історичним максимумом (69$ тис.), встановленим у листопаді, втративши понад 30 000 доларів. Інвестиція в 1000 доларів, зроблена на піку, сьогодні коштувала б всього 556 доларів. У п'ятницю курс продовжує падати після того, як центральний банк Росії запропонував заборонити як використання, так і майнінг криптовалют на території країни.

Росія входить до трійки найбільших країн світу з майнінгу криптовалюту.

Однак деякі аналітики, як і раніше, налаштовані оптимістично: раніше цього місяця вони прогнозували, що до травня курс біткойна може досягти 100 000 доларів.

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