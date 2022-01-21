



ПЦУ приймає записки через інтернет - 21.01.2022 20:40

Подати записку із іменами можна весь день, 22 січня.

Православна Церква України продовжує приймати щосуботи онлайн-записки за здоров'я та упокій близьких вам людей. Записки можна подати протягом сьогоднішнього дня, 22 січня, за цим посиланням: bit.ly/33Ed4WJ

За повідомленням офіційної сторінки ПЦУ в мережі Фейсбук.

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