



У Чернівецькій області поліцейські задокументували злочин проти довкілля - 05.01.2022 17:05

У Чернівецькій області поліцейські задокументували злочин проти довкілля

Учора, 5 січня, у лісосмузі села Глиниця правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які зрубували та завантажували лісодеревину на транспортний засіб без відповідних документів. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Порушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Буковинські правоохоронці продовжують здійснювати профілактичні заходи на території Чернівецької області щодо виявлення злочинів проти довкілля. Відтак - у рамках відповідних відпрацювань поліцейські викрили факт незаконної порубки дерев порід «акація» і «тополя».

Подію зафіксували працівники сектору реагування поліції під час патрулювання території обслуговування відділення поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції.

На місці події працівники поліції встановили, що четверо буковинців віком від 30 до 64 років вирубували лісодеревину та за допомогою трактора частково завантажили її на транспортний засіб «ЗІЛ». Відповідних дозвільних документів для здійснення такої діяльності чоловіки правоохоронцям не надали.

Слідчо-оперативна група здійснила огляд транспортних засобів та вантажу. Правоохоронці зробили заміри деревини для встановлення суми завданих збитків.

За фактом правопорушення слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліції за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вилучили лісодеревину і транспорт, наразі вирішується питання про накладення на них арешту.

Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина, Чернівці

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