Президент Зеленський назвав своєю головною метою завершення війни на Донбасі

- 01.01.2022 13:56
Президент Зеленський назвав своєю головною метою завершення війни на Донбасі

Президент  Зеленський назвав своєю головною метою завершення війни на Донбасі, а лінія розмежування на Донбасі зникне, коли ми заберемо її в голові.

Президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні до співгромадян назвав свою головну мету. Відеоролик із привітанням  опублікований у його Telegram-каналі.

Звернення українського лідера тривало понад 22 хвилини. Воно стало рекордним за тривалістю. За словами В. Зеленського, головною метою його президентства є закінчення війни на Донбасі.

І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки". Тому що наступний рік точно буде кращим!

Іншими проблемами, на які вказав лідер країни, є небажання українців вакцинуватися та низькі зарплати вчителів.

Лінія розмежування

Зеленський також побажав, щоб сусіди приходили в гості «з холодцем та пляшкою, а не зі зброєю та без стуку», а родичі приїжджали частіше з Донбасу та з Криму. "Але не в гості, а до себе додому", - додав він.

Крім того, Президент України розповів, коли зникне фронт у Донбасі. За його словами, «як тільки ми приберемо лінію розмежування у голові, вона зникне і на карті». Це єдина фраза, яку Зеленський вимовив російською.

Водночас президент України заявив, що Київ не боїться появи військових поряд із українським кордоном. «Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія з того боку кордону нас не лякає, тому що значна армія з нашого боку кордону нас захищає», — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що наразі армія України має найбільший бюджет в історії країни. Він пообіцяв, що такий стан справ збережеться й надалі. Але для мене це не перемога, а норма. Бо гріш ціна життя держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя», - наголосив він.

Повернення Криму


У своєму зверненні Зеленський висловився про Крим, заявивши, що не чекає, «поки що світ вирішить наші проблеми». Він наголосив, що Київ зміг повернути півострів у світовий порядок денний. На думку українського лідера, це перший крок до повернення Криму до республіки.

Він також нагадав, що на саміті «Кримська платформа» 46 країн-учасниць висловилися за те, що півострів має знаходитися під юрисдикцією Києва.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: новорічне привітання Зеленського 2022

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