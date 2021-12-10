З 23 грудня у шести областях запровадять жовтий рівень епіднебезпеки- 20.12.2021 11:25
З 23 грудня у Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій /
Переведення регіонів на жовтий рівень стало можливим завдяки стабілізації ситуації із захворюваністю. Зокрема, жоден із індикаторів, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки у вказаних областях не перевищений.
У межах жовтого рівня заборонено:
- Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
- Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
- Проведення масових заходів;
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
- Робота спортзалів, басейнів;
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
- Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.
Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.
Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.
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