Порошенко зірвав спиною питання фінансов

- 16.12.2021 15:19
Порошенко зірвав спиною питання фінансов

Порошенко увірвався до студії українського телеканалу та зірвав прямий ефір. Колишній президент України Порошенко зірвав прямий ефір телеканалу "Рада"

Колишній президент України Петро Порошенко увірвався до студії парламентського телеканалу "Рада" та зірвав прямий ефір. Відео з появою екс-глави держави у четвер, 16 грудня, публікує у своєму Telegram-каналі ТК Рада.

У ролику видно, як політик з'являється у кадрі, коли ведучі телеканалу розмовляють із головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцевим. При цьому Порошенко стоїть спиною до камери, практично загороджуючи собою присутніх. На пропозицію ведучих приєднається до обговорення за столом колишній український лідер відповідає відмовою, однак у результаті вирішує розвернутися до камери обличчям.

Після цього політик заявив, що телеканал «Рада» заважає роботі депутатів, а на його фінансування витрачаються значні кошти. "Я хотів би, щоб усі глядачі телеканалу "Рада" знали: зараз незаконно витрачені гроші платників податків... Ми точно це так не залишимо", - наголосив Порошенко.

Пізніше, у кулуарах Ради, він пояснив свою поступку «зайвими емоціями», які його долали, повідомляє ІА Укрформа.

Ключові слова: Порошенко ТРК Рада

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