Як перенести номер телефону через Дію

- 02.12.2021 16:02
Як перенести номер телефону через Дію

Українці зможуть перенести номер та змінити мобільного оператора через "Дію"

Додаток "Дія", нові сервіси, пенсії, субсидії, оповіщення про кредити. Додаток "Дія"
Українцям спростили зміну мобільного оператора та збереження номера – тепер це можна зробити у Діє.

Як передає "Платинова Буковина", про це пише Техно.

Так, для того, щоб виконати цю послугу, достатньо звернутися до бажаного оператора та почекати всього день. Після цього можна скористатися старим номером телефону за умовами тарифів нового мобільного оператора. До цього моменту ця послуга практично була можливою. А ось вперше її тестували у травні 2019 року, нею скористалися лише 0,3% абонентів.

 

На даний момент відбувається безліч змін. Так, з 1 грудня у Vodafone, Ukraine, Kyivstar та lifecell запрацював новий алгоритм роботи (MNP – ONE STOP Shop PROCESS). Тепер комісія працює над тим, щоб абоненти змогли скористатися цією послугою у додатку "Дія".

Додаток "Дія", нові сервіси, пенсії, субсидії, оповіщення про кредити. Додаток "Дія"

Ключові слова: зміна номеру телефона через дія, Дія для зміни телефону

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