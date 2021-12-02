



Як перенести номер телефону через Дію - 02.12.2021 16:02

Українці зможуть перенести номер та змінити мобільного оператора через "Дію"

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Українцям спростили зміну мобільного оператора та збереження номера – тепер це можна зробити у Діє.

Як передає "Платинова Буковина", про це пише Техно.

Так, для того, щоб виконати цю послугу, достатньо звернутися до бажаного оператора та почекати всього день. Після цього можна скористатися старим номером телефону за умовами тарифів нового мобільного оператора. До цього моменту ця послуга практично була можливою. А ось вперше її тестували у травні 2019 року, нею скористалися лише 0,3% абонентів.

На даний момент відбувається безліч змін. Так, з 1 грудня у Vodafone, Ukraine, Kyivstar та lifecell запрацював новий алгоритм роботи (MNP – ONE STOP Shop PROCESS). Тепер комісія працює над тим, щоб абоненти змогли скористатися цією послугою у додатку "Дія".

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