



Червоні зони карантину в Україні 20 листопада - 19.11.2021 16:43

МОЗ назвало області з жорстким рівнем карантину. Майже вся Україна знаходиться у "червоній" зоні

Міністерство охорони здоров'я констатувало, що на ранок 18 листопада у "червоній" зоні карантину знаходяться Київ та 18 областей.

До "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесені Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

На "жовтому" рівні епіднебезпеки Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області. На помаранчевому рівні – Закарпатська, Полтавська, Харківська області.

Рівень захворюваності на COVID-19, за певного показника 75 на 100 тис. населення, по країні становить 729 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 623 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень у Миколаївській – 1099, Полтавській областях – 1012.

Станом на 16 листопада рівень госпіталізацій країною становить 71,4 за певного показника 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 72,4 на 100 тис. населення. Крім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 22 регіонах.



Станом на 17 листопада завантаженість ліжок із киснем по країні, визначена на рівні 65%, становить 59,6%. У Києві – 69%.

Цей показник також перевищено у 5 регіонах.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини