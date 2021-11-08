Де безкоштовно здати ПРЛ тест у Києві

- 08.11.2021 15:54
Де безкоштовно здати ПРЛ тест у Києві

Ви можете в Києві безкоштовно здати експрес-тест на коронавірусну інфекцію, а також пройти ПЛР-тест або дослідження імунітету до COVID-19. Мазок береться із порожнини носа, це абсолютно безболісно. Результат буде готовий за 15 хвилин. Це звичайний експрес-тест, який можна купити в аптеці та використовувати вдома. Експрес-тестування допомагає виявити інфекцію у безсимптомних носіїв, а рання діагностика COVID-19 дозволяє раніше розпочати лікування та знизити ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Як пройти тест? Вам знадобиться документ, що засвідчує особу. Результат тесту – через 15 хв. Без попереднього запису.

Надаємо передік адрес: 

 

Експрес-тест на коронавірус

  • Звичайний тест на коронавірус
  • Тест на імунітет (з 18 років)

Допомагаємо розшифрувати результати 

IgM: < 1 IgG: < 10 Імунітету немає.
IgM: від 1 до 2 IgG: < 10
Імунітету немає, можливо, ви вболіваєте.
IgM: ≥ 2 IgG: < 10
Ви вболіваєте зараз.
IgM: ≥ 2 IgG: ≥ 10
Є антитіла, але можливо, ви ще вболіваєте.
IgM: < 2 IgG: ≥ 10
Ви маєте імунітет.
Чому тест на антитіла не показує імунітет після вакцинації
Тест-системи, які використовуються в міських ІФА-центрах, розпізнають антитіла до N-білка, тобто показують, чи людина стикалася безпосередньо з вірусом. Саме тому тест, зроблений у міському ІФА-центрі, не зможе показати, чи сформувався імунітет після вакцинації, але покаже імунітет після захворювання, при цьому не важливо, чи перехворіла людина з симптомами чи без.
Як виробляються антитіла
При зіткненні з вірусом в організм людини потрапляють його частинки - сторонні білки, один з них - білок N. У відповідь організм починає виробляти антитіла до нього. Так формується природний імунітет до вірусу.

Киів проводить безплатне експрес-тестування на COVID-19 без запису. Кожен громадянин,незалежно від віку має можливість швидко зробити тест на коронавірус і зняти свої сумніви про можливе захворювання. Це допоможе зберегти своє здоров'я та здоров'я своїх близьких.

Що таке експрес-тестування?

 Експрес-тестування на антиген до COVID-19 проводиться методом імунохроматографічного аналізу (експрес-тестування ІХА):

Негативний результат
Якщо результат експрес-тесту є негативним, ви зможете вести звичний спосіб життя, не боячись заразити рідних та близьких.

Позитивний результат
Якщо результат позитивний, він не буде підтвердженим фактом захворювання на COVID-19. Для підтвердження захворювання вам одразу безкоштовно зроблять ПЛР-тест. Результат буде готовий за один — три дні. Цей час ви повинні провести на самоізоляції. Результат ПЛР-тесту можна буде переглянути в електронній медичній карті. Крім того, він прийде у вигляді SMS-повідомлення на ваш номер телефону. Результати ПЛР-тесту також надішлють у вашу поліклініку.

Якщо ПЛР-тест буде позитивним, вам потрібно залишатися вдома до приходу лікаря. Вас оглянуть, призначать лікування та відкриють лікарняний.

Де пройти тест?
У Києві працює понад 70 пунктів експрес-тестування. Ви можете вибрати найближчий до вас – вони є у різних районах міста.
ПЛР-тест на коронавірус
Аналіз методом ПЛР показує, чи зараз в організмі людини коронавірусна інфекція. Для дослідження береться мазок із носа та ротоглотки.
У Києві відкрито 207 пунктів, де безкоштовно проводять це дослідження. 162 пункти приймають дорослих, 45 – дітей.
Як записатись?
Якщо ви прикріплені до міської клініки, запишіться на . У списку «Спеціалізація лікаря» знайдіть «Мазок на COVID-19 (ПЛР)», виберіть зручну дату та час.
Запишіться на тестуванн
Якщо ви не прикріплені до міської поліклініки, але ви маєте поліс обов'язкового медичного страхування, оформлений у Киіві, запишіться на тест у поліклініці (на стійці інформації). Знайти найближчий пункт, де роблять тести, 

Пункти для дорослих відкриті з понеділка по п'ятницю з 13:00 до 17:00, у суботу та неділю - з 09:00 до 13:00
Пункти для дітей приймають з понеділка по п'ятницю з 13:00 до 18:30, у суботу та неділю - з 09:00 до 14:30
Для аналізу потрібна підготовка?
За дві години до тесту рекомендується не їсти, не пити та утриматися від куріння.
За 30 хвилин не можна жувати жуйку і смоктати цукерки, полоскати горло, користуватися спреєм або краплями носа.
Візьміть із собою та паспорт.

Як дізнатися про результати?

Повідомте номер та отримайте результати ПЛР-тесту на порталі . Скажіть свій номер телефону та при негативному тесті на коронавірус отримайте QR-код для відвідування масових заходів щодо СМС (діє три дні).


Тест на імунітет (з 18 років)
У Києві безкоштовно тестують на наявність імунітету до коронавірусу. Здати аналіз можуть усі охочі від 18 років за наявності полісу обов'язкового медичного страхування. Пункти забору крові організовані в усіх адміністративних округах Києва . Вони працюють щодня з 08:00 до 20:00.
На тест потрібно записатися заздалегідь і дійти призначеного часу. Ми просимо вас не приходити раніше, щоб не створювалися черги і було простіше дотримуватися соціальної дистанції.
Для аналізу потрібна підготовка?
Підготовка не потрібна. Візьміть із собою паспорт і приходьте за часом запису

Допомааємо розшифрувати результати Як записатись на аналіз?

Якщо ви прикріплені до міської поліклініки, запишіться до неї. У списку спеціалізації знайдіть вкладку «Кров (антитіла COVID-19)», а потім виберіть зручну дату та час.

Якщо ви не прикріплені до міської поліклініки, але ви маєте поліс обов'язкового медичного страхування, оформлений у Кієві, запишіться на тест у поліклініці (на стійці інформації). Знайти найближчий пункт, де роблять тести, можна ту

 


Вакцина розроблена з урахуванням білка. Це маленька нежива безпечна частка ДНК вірусу, яка потрапляє з щепленням в організм людини. Але організм розпізнає її як коронавірус і починає виробляти відповідний захист – так формується імунітет після щеплення. У цьому випадку з'являються певні антитіла типу — саме до S-білка.
Навіщо складати ІФА-тест у міській поліклініці
Тест покаже, чи хворіли ви безсимптомно і чи виробив організм імунітет.

Також дозволяє дізнатися рівень антитіл після хвороби.

ПЛР-тест на коронавірус у Москві цілодобово
Скласти ПЛР тест на коронавірус у Московській клініці ви можете цілодобово, без вихідних.
Терміновий ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест на коронавірус – один з найефективніших і визнаних у всьому світі способів вчасно розпізнати захворювання. Дослідження допоможе виявити COVID-19 на ранніх стадіях, коли немає явних симптомів, і навіть підібрати правильну терапію.

ПЛР-тест на коронавірус COVID-19 (РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) дає високоточний результат за перших ознак захворювання, а також призначений для діагностики вірусу в активній стадії. Аналіз проводиться на основі біоматеріалу зі слизової людини. Мазок береться з ротоглотки за допомогою одноразових витратних матеріалів Далі методом полімеразної ланцюгової реакції визначається наявність або відсутність вірусу в організмі людини Швидкий ПЛР-тест на коронавірус дозволяє максимально точно виявити зараження навіть при мінімальній кількості частинок інфекції і без зволікання приступити до терапії, щоб попередити подальше поширення вірусу.

ВАРТІСТЬ ПЛР-ТЕСТА НА КОРОНАВІРУС
Вартість ПЛР-тесту на коронавірус залежить від обраного типу дослідження. Ми готові виконати якісний аналіз із достовірним результатом у найкоротші терміни. Скласти тест ПЛР на ковід ви можете за цінами, вказаними нижче:

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