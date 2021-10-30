



Психолог КПТ онлайн - 30.10.2021 10:07

Іноді людина не може самостійно впоратися з проблемами, що виникають у житті, але не через те, що з нею «щось не так», а просто тому, що вона занадто «захоплена» проблемною ситуацією. Людині в такому стані може здаватися, що проблема полягає в негативних думках і почуттях, які він відчуває по відношенню до ситуації, і він намагається їх позбутися. А оскільки це не вирішує проблеми та неможливо в принципі, то ситуація лише погіршується. Психологи використовують ефективні способи допомогти клієнту вийти із «замкнутого кола», відокремитися від проблеми та побачити найкращий варіант її вирішення з урахуванням бажаного для себе майбутнього.

Контакти психолога: тел., Вайбер, Вотсап, Телеграм: +380505056666

Психолог Вікторія Шудель - фахово допомогаэ клієнтам, основний метод у консультуванні - це КПТ (когнітивно поведінкова терапія). Як відомо, цей метод підтверджений багатьма дослідженнями та визнаний психологами США, Австралії та Європи як оптимальний у співвідношенні результату та тривалості. Методи КПТ високо ефективні в роботі , допомогають клієнтам з широким колом психологічних труднощів і зазвичай потребує в 2-3 рази менше зустрічей за більшість інших підходів у психотерапії.

Приходьте на зустріч, навіть якщо ви вже працювали з кількома психологами та не досягли бажаних змін.

Психолог Вікторія Шудель працює з такими питаннями клієнтів:

Будь-які особисті складності, що виявляються у сфері відносин:

Повторювані сценарії у відносинах

Одержимість та залежність у відносинах

Складнощі у встановленні та збереженні близькості та ін.

Безпосередні проблеми у спілкуванні:

конфлікти

образи

непорозуміння

Сварки та несумісність у парі

Проблеми у спілкуванні між батьками та дітьми;



Конфлікти з колегами та суперечки з бізнес партнерами



Кризові моменти у відносинах:

Ревнощі



Зміна



Розлучення

Розкажемо про індивідуальні особливості, що заважають відносинам:

Емоційна нестійкість;



"Зриви";



"накручування";



невпевненість в собі;



Нездатність говорить «ні»;



Схильність до конфронтації та ін.

Кому підходить консультація психолога?

Кієнти психолога – це частіше ті люди, які вже самореалізувалися, ведуть насичене життя, але в деяких аспектах хочуть зробити його ще повнішим. Це власники малого бізнесу, топ-менеджери, викладачі, творчі люди, фрілансери, вузькі фахівці у сфері діджитал, домогосподарки, психологи-початківці та багато інших особистостей.

Всіх їх об'єднує бажання по іншому ставитися до свого внутрішнього світу, розуміння «авторства» власного життя і готовність вкладатися в особистий розвиток. Люди приходять до психолога і кажуть, що консультації психолога для них — важлива інвестиція у себе та стосунки з близькими. А наша спільна робота робить їх більш живими та реальними.

Після консультацій психолога клієнти виходять на новий рівень, а стосунки з людьми стають іншими.

Розвиток «психологічної гнучкості» прискорює процес роботи у 2-3 рази та впливає на всі сфери життя.

Досягнення стабільного результату відбувається за рахунок акуратних покрокових змін, посилення вже наявних у здібностей людини та усунення перешкод самореалізації.

Попередня безкоштовна зустріч перед курсом консультацій психолога можлива за умови оплати 10 та більше подальших консультацій. Вона проводиться з метою переконатися, що методи фахівця підходять у конкретній ситуації і ви точно отримаєте результат.

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