Психолог КПТ онлайн- 30.10.2021 10:07
Іноді людина не може самостійно впоратися з проблемами, що виникають у житті, але не через те, що з нею «щось не так», а просто тому, що вона занадто «захоплена» проблемною ситуацією. Людині в такому стані може здаватися, що проблема полягає в негативних думках і почуттях, які він відчуває по відношенню до ситуації, і він намагається їх позбутися. А оскільки це не вирішує проблеми та неможливо в принципі, то ситуація лише погіршується. Психологи використовують ефективні способи допомогти клієнту вийти із «замкнутого кола», відокремитися від проблеми та побачити найкращий варіант її вирішення з урахуванням бажаного для себе майбутнього.
Контакти психолога: тел., Вайбер, Вотсап, Телеграм: +380505056666
Психолог Вікторія Шудель - фахово допомогаэ клієнтам, основний метод у консультуванні - це КПТ (когнітивно поведінкова терапія). Як відомо, цей метод підтверджений багатьма дослідженнями та визнаний психологами США, Австралії та Європи як оптимальний у співвідношенні результату та тривалості. Методи КПТ високо ефективні в роботі , допомогають клієнтам з широким колом психологічних труднощів і зазвичай потребує в 2-3 рази менше зустрічей за більшість інших підходів у психотерапії.
Приходьте на зустріч, навіть якщо ви вже працювали з кількома психологами та не досягли бажаних змін.
Психолог Вікторія Шудель працює з такими питаннями клієнтів:
- Будь-які особисті складності, що виявляються у сфері відносин:
- Повторювані сценарії у відносинах
- Одержимість та залежність у відносинах
- Складнощі у встановленні та збереженні близькості та ін.
- Безпосередні проблеми у спілкуванні:
- конфлікти
- образи
- непорозуміння
- Сварки та несумісність у парі
- Проблеми у спілкуванні між батьками та дітьми;
- Конфлікти з колегами та суперечки з бізнес партнерами
- Кризові моменти у відносинах:
- Ревнощі
- Зміна
- Розлучення
Розкажемо про індивідуальні особливості, що заважають відносинам:
- Емоційна нестійкість;
- "Зриви";
- "накручування";
- невпевненість в собі;
- Нездатність говорить «ні»;
- Схильність до конфронтації та ін.
Кому підходить консультація психолога?
Кієнти психолога – це частіше ті люди, які вже самореалізувалися, ведуть насичене життя, але в деяких аспектах хочуть зробити його ще повнішим. Це власники малого бізнесу, топ-менеджери, викладачі, творчі люди, фрілансери, вузькі фахівці у сфері діджитал, домогосподарки, психологи-початківці та багато інших особистостей.
Всіх їх об'єднує бажання по іншому ставитися до свого внутрішнього світу, розуміння «авторства» власного життя і готовність вкладатися в особистий розвиток. Люди приходять до психолога і кажуть, що консультації психолога для них — важлива інвестиція у себе та стосунки з близькими. А наша спільна робота робить їх більш живими та реальними.
Після консультацій психолога клієнти виходять на новий рівень, а стосунки з людьми стають іншими.
Розвиток «психологічної гнучкості» прискорює процес роботи у 2-3 рази та впливає на всі сфери життя.
Досягнення стабільного результату відбувається за рахунок акуратних покрокових змін, посилення вже наявних у здібностей людини та усунення перешкод самореалізації.
Попередня безкоштовна зустріч перед курсом консультацій психолога можлива за умови оплати 10 та більше подальших консультацій. Вона проводиться з метою переконатися, що методи фахівця підходять у конкретній ситуації і ви точно отримаєте результат.
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