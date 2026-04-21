



Ціни на пальне на автозаправних станціях пішли вгору - 04.05.2026 13:46

В Україні на початку травня 2026 року водії знову зіткнулися з неприємною тенденцією — ціни на пальне на автозаправних станціях пішли вгору. Протягом вихідних вартість бензину та дизельного пального зросла одразу в кількох великих мережах АЗС, і подорожчання відчутне для більшості автомобілістів. У середньому ціни збільшилися від 1 до 4 гривень за літр залежно від виду пального та оператора ринку.

Найбільше зростання торкнулося бензину марки А-95. У багатьох мережах він подорожчав приблизно на 1 гривню за літр. Водночас преміальні види бензину показали ще більш різкий стрибок. Зокрема, в окремих мережах ціна піднялася одразу на кілька гривень, що стало найпомітнішим коливанням за останній період.

Дизельне пальне також не залишилося осторонь. Його вартість синхронно зросла приблизно на 1 гривню за літр як у стандартному сегменті, так і серед преміальних пропозицій. Це означає, що подорожчання має системний характер і охоплює практично всі види традиційного пального.

При цьому автогаз залишився стабільним. Ціни на нього протягом вихідних не зазнали змін, що частково стримує витрати водіїв, які користуються альтернативними видами пального.

Якщо порівнювати пропозиції різних мереж, то найдоступніші ціни наразі зберігаються у державному сегменті. Там бензин А-95 пропонується за нижчою ціною, ніж у великих комерційних операторів, а дизель і газ також залишаються більш вигідними для споживачів. Це робить такі заправки привабливими для тих, хто намагається економити на щоденних витратах.

Водночас великі мережі продовжують утримувати вищий ціновий рівень. У них стандартний бензин А-95 вже наблизився до позначки близько 77 гривень за літр, а преміальні варіанти перевищують 79–80 гривень. Дизельне пальне в таких мережах також коштує понад 90 гривень за літр, особливо у преміальному сегменті.

Окремо варто відзначити різке подорожчання преміального бензину в деяких операторів, де ціна підскочила одразу на 4 гривні за літр. Такий стрибок є нетиповим і свідчить про швидку реакцію ринку на зовнішні фактори — зокрема, зміну оптових цін, валютні коливання та ситуацію на міжнародному нафтовому ринку.

Експерти пояснюють підвищення цін кількома причинами. Серед ключових — нестабільність світових ринків енергоресурсів, логістичні труднощі, а також коливання курсу валют. Крім того, на ціноутворення впливають витрати на транспортування та зберігання пального, які останнім часом також зросли.

Для споживачів це означає, що витрати на заправку автомобіля продовжують збільшуватися. Особливо це відчутно для тих, хто регулярно користується авто — наприклад, у комерційних перевезеннях або щоденних поїздках на роботу.

Водночас ринок залишається конкурентним. Різниця у вартості між різними мережами може сягати кількох гривень на літрі, тому водіям варто уважно порівнювати ціни перед заправкою. Навіть невелика різниця при повному баку може дати відчутну економію.

Аналітики прогнозують, що найближчим часом ціни можуть залишатися на підвищеному рівні або коливатися залежно від зовнішніх факторів. Якщо ситуація на світових ринках стабілізується, можливе незначне зниження або фіксація цін. Проте у разі нових економічних чи політичних викликів подорожчання може продовжитися.

Таким чином, станом на 4 травня 2026 року український ринок пального демонструє черговий етап зростання цін. Бензин і дизель подорожчали, тоді як автогаз поки що утримує стабільність. Для водіїв це сигнал уважніше підходити до вибору АЗС і планування витрат, адже різниця у цінах між мережами стає дедалі відчутнішою.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

