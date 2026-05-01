



Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та Росією після 9-11 травня - 09.05.2026 11:31

Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та Росією після 11 травня

Президент Сполучених Штатів Donald Trump заявив, що оголошене короткострокове припинення вогню між Україною та Росією може не завершитися лише триденним терміном. За його словами, існує ймовірність того, що режим тиші продовжиться і після 11 травня, якщо сторони будуть готові до подальшого зниження ескалації.

Під час спілкування з представниками медіа американського лідера запитали, чи вважає він реальним сценарій більш тривалого перемир’я між Києвом та Москвою. У відповідь Трамп зазначив, що хотів би бачити завершення бойових дій і припинення людських втрат, повідомляє портал Платинова Буковина.

Американський президент наголосив, що війна між Росією та Україною стала однією з найбільших трагедій сучасності за масштабами людських жертв. Він заявив, що щомісяця на фронті гинуть тисячі молодих людей, а сама ситуація виглядає “безумною” та потребує негайного дипломатичного врегулювання.

За словами Трампа, якщо режим припинення вогню покаже результат навіть протягом кількох днів, це може стати підґрунтям для більш тривалих домовленостей. Водночас він не уточнив, чи ведуться між сторонами прямі переговори щодо офіційного продовження “режиму тиші”.

Як виникла тема триденного перемир’я

На початку тижня Міністерство оборони Росії оголосило про намір запровадити тимчасове припинення вогню у період 8–9 травня. У Кремлі пояснили це необхідністю проведення урочистостей до річниці завершення Другої світової війни.

Втім президент України заявив, що чекати конкретної дати немає сенсу, та закликав розпочати реальне припинення обстрілів ще з ночі на 6 травня. Українська сторона наголосила, що перемир’я має бути не символічним, а фактичним — із повним припиненням атак по цивільній та військовій інфраструктурі.

Попри офіційні заяви Москви, вже в перші дні так званого “перемир’я” в Україні повідомляли про нові обстріли та атаки на кілька міст. У відповідь Київ заявив про дзеркальну реакцію на будь-які порушення режиму тиші.

Удар у відповідь та напруження навколо Москви

У ніч на 8 травня ситуація навколо тимчасового перемир’я ще більше загострилася. Після чергових атак по українських регіонах з’явилася інформація про вибухи та роботу систем ППО в окремих російських містах.

Серед міст, де повідомляли про інциденти, називали Москву, Ярославль та Ростов. Російська сторона заявила про атаки безпілотників, тоді як Україна офіційно наголосила: якщо РФ порушує припинення вогню, Київ залишає за собою право діяти аналогічно.

На цьому фоні заява Трампа про можливе продовження перемир’я привернула особливу увагу міжнародної спільноти. Політологи зазначають, що Вашингтон намагається показати готовність підтримувати будь-які дипломатичні кроки, які можуть хоча б тимчасово знизити інтенсивність бойових дій.

Обмін полоненими та нові сигнали сторін

Окремо Дональд Трамп повідомив, що у межах домовленостей між сторонами може відбутися масштабний обмін військовополоненими. Саме це, за словами американського президента, має стати одним із практичних результатів короткострокового припинення вогню.

Після заяв Трампа президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку чергового етапу обміну полоненими. Водночас українська влада підкреслила, що не планує повністю відмовлятися від військових дій у разі нових атак з боку Росії.

Також значний резонанс викликала інформація про те, що Україна не виключає можливість ударів по стратегічних цілях на території РФ у випадку порушення домовленостей. Особливу увагу медіа приділили темі безпеки під час заходів у Москві 9 травня.

Чи можливе реальне припинення війни

Міжнародні аналітики наголошують, що навіть короткочасне перемир’я між Україною та Росією може стати важливим тестом для майбутніх переговорів. Однак експерти сумніваються, що кілька днів тиші здатні кардинально змінити ситуацію на фронті.

Головною проблемою залишається відсутність довіри між сторонами. Україна неодноразово заявляла, що Росія використовувала попередні паузи для перегрупування військ та підготовки нових атак. У Москві ж продовжують звинувачувати Київ у зриві домовленостей.

Попри це, заява Трампа стала черговим сигналом того, що тема мирних переговорів знову повертається у міжнародний порядок денний. Особливо активно це обговорюється на тлі президентської кампанії у США та дискусій щодо майбутньої ролі Вашингтона у війні.

Реакція міжнародної спільноти

Європейські політики поки обережно коментують перспективу продовження перемир’я. Більшість дипломатів наголошують, що будь-які домовленості мають супроводжуватися реальними гарантіями безпеки та міжнародним контролем.

У НАТО також підкреслюють, що короткі паузи без довгострокового політичного рішення не здатні зупинити війну. Водночас навіть тимчасове зниження інтенсивності бойових дій може допомогти цивільному населенню та створити умови для гуманітарних операцій.

Наразі залишається невідомим, чи переросте триденне перемир’я у щось більше. Проте сама поява подібних заяв на найвищому рівні свідчить про те, що питання припинення війни дедалі активніше обговорюється не лише у Європі, а й у США.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини