



У чому суть прокрастинації і чи так це погано - 06.05.2026 11:57

"Я зроблю це потім": чому люди прокрастинують і чи завжди це проблема

Фраза «Я подумаю про це завтра», яку колись вимовила героїня роману Віднесені вітром Скарлет О'Хара, давно стала символом звички відкладати важливі справи на потім. Практично кожна людина стикалася із ситуацією, коли замість виконання термінового завдання раптово з'являється бажання перевірити соцмережі, прибрати на столі, подивитися відео чи зайнятися чим завгодно, тільки не тим, що справді необхідно.

Сучасна психологія називає це явище прокрастинацією. Але фахівці наголошують: це далеко не завжди ознака лінощів чи безвідповідальності. У багатьох випадках за відкладанням справ стоять глибокі емоційні та психологічні механізми.

Що таке прокрастинація

Прокрастинацією називають свідоме відкладання важливих завдань, навіть якщо людина розуміє можливі негативні наслідки. Людина знає, що роботу потрібно виконати зараз, проте постійно переносить її на потім, обираючи приємніші або менш стресові заняття.

На перший погляд може здатися, що йдеться виключно про погану дисципліну чи невміння організувати свій час. Проте психологи вважають інакше. Головна причина прокрастинації часто пов'язана не з нестачею часу, а з внутрішньою емоційною напругою.

Коли завдання викликає тривогу, страх помилки, невпевненість у собі чи відчуття перевантаження, мозок автоматично прагне уникнути дискомфорту. В результаті людина переключається на дії, які дають швидке емоційне полегшення: перегляд новин, спілкування, серіали, ігри або нескінченне перегортання стрічки у соціальних мережах.

Саме тому прокрастинація вважається не просто шкідливою звичкою, а своєрідним способом психологічного захисту.

Чому люди відкладають важливі справи

Причини прокрастинації можуть бути різними. Одні бояться провалу та переживають, що не впораються ідеально. Інші, навпаки, настільки прагнуть досконалості, що бояться навіть розпочати роботу.

Дуже часто відкладення справ пов'язане з:

страхом критики;

тривожністю;

емоційним вигорянням;

втомою;

низькою самооцінкою;

відсутністю мотивації;

невизначеністю завдання;

внутрішнім протестом проти тиску

Наприклад, студент може довго не приступати до дипломної роботи не тому, що лінується, а тому, що боїться написати недостатньо добре. Співробітник компанії може уникати важливого проекту через страх не виправдати очікування керівництва. А дитина відкладає уроки, бо навчання викликає у нього стрес та напруження.

Психологи наголошують: мозок людини влаштований так, щоб уникати емоційного дискомфорту. Саме тому короткочасне задоволення часто виявляється сильнішим за довгострокові цілі.

Прокрастинація та робота мозку

З точки зору нейропсихології прокрастинація пов'язана із боротьбою між двома системами мозку.

Перша – лімбічна система. Вона відповідає за емоції, задоволення та прагнення отримати швидкий результат тут і зараз. Саме ця частина мозку підштовхує людину вибрати щось приємне замість складного завдання.

Друга – префронтальна кора. Вона відповідає за планування, самоконтроль, аналіз наслідків та довгострокові цілі.

Коли людина прокрастинує, найчастіше перемагає саме емоційна частина мозку, яка прагне знизити рівень стресу максимально швидко.

По суті, прокрастинація — це внутрішній конфлікт між мені потрібно і мені зараз важко.

Чи завжди прокрастинація шкідлива

Незважаючи на негативну репутацію, фахівці вважають, що прокрастинація не завжди є проблемою.

Іноді тимчасовий відступ від завдання справді допомагає мозку. Існує поняття «інкубаційного періоду», коли підсвідомість продовжує працювати над проблемою навіть у момент відпочинку. Саме тому багато людей несподівано знаходять вирішення складного завдання під час прогулянки, сну чи звичайної розмови.

Таку прокрастинацію іноді називають стратегічною. Людина тимчасово відкладає завдання, щоб відновити сили, знизити емоційну напругу чи подивитися на ситуацію свіжим поглядом.

Але існує й інша форма – хронічна прокрастинація. І тут відкладання стає постійної моделлю поведінки. Завдання накопичуються, дедлайни зриваються, зростає тривога та почуття провини.

Поступово людина потрапляє до замкнутого кола:

завдання викликає стрес;

людина уникає її;

з'являється відчуття провини;

стрес посилюється;

бажання уникати стає ще сильнішим.

Такий стан здатний серйозно погіршити психологічний стан, знизити самооцінку та призвести до емоційного виснаження.

Активна та пасивна прокрастинація

Психологи також виділяють два типи прокрастинації.

Активна прокрастинація

Деякі люди свідомо відкладають завдання, бо вважають, що найкраще працюють під тиском часу. Їм справді простіше зосередитись в останній момент, коли з'являється почуття терміновості.

Пасивна прокрастинація

У цьому випадку людина відкладає справи через тривогу, страх, невпевненість або емоційне виснаження. Т

Ма вважається більш небезпечною, оскільки призводить до хронічного стресу та внутрішньої напруги.

Чому самокритика лише погіршує ситуацію

Багато хто намагається боротися з прокрастинацією жорсткою дисципліною та постійною критикою себе. Проте психологи попереджають: це часто дає зворотний ефект.

Коли людина постійно звинувачує себе у слабкості та лінощі, рівень тривоги тільки підвищується. В результаті мозок ще сильніше прагне уникати неприємного завдання.

Набагато ефективніше спробувати зрозуміти причину відкладання. Іноді проблема полягає не в самій задачі, а у втомі, навантаженні або відсутності чіткого плану дій.

Як справлятися з прокрастинацією

Фахівці радять не намагатися повністю «викорінити» прокрастинацію, а навчитися розуміти її сигнали.

Серед найефективніших методів:

розбивати великі завдання на малі етапи;

починати з найпростіших дій;

зменшувати рівень перфекціонізму;

робити короткі паузи для відпочинку;

фіксувати малі досягнення;

обмежувати відволікаючі чинники;

стежити за емоційним станом;

практикувати самопідтримку замість самокритики.

Іноді навіть визнання фрази "я відкладаю це, тому що мені страшно починати" допомагає знизити внутрішню напругу.

Що насправді каже нам прокрастинація

Психологи вважають, що прокрастинація це не просто шкідлива звичка, а важливий сигнал організму. Часто вона вказує на емоційну перевтому, внутрішній конфлікт, страхи чи відсутність ресурсу.

Тому головне завдання — не боротися із собою за будь-яку ціну, а зрозуміти, що саме варто за бажанням відкласти справу на потім.

У сучасному світі, де люди постійно стикаються з перевантаженням інформацією, високими очікуваннями та стресом, прокрастинація стала практично повсякденним явищем. І хоча в деяких випадках вона дійсно заважає жити і працювати, іноді вона може стати приводом задуматися про власні потреби, межі та емоційний стан.

Прокрастинація не робить людину лінивою або нездатною. Набагато важливіше навчитися помічати її причини та поступово вибудовувати здоровіші способи взаємодії зі стресом, завданнями та самим собою.



Незважаючи на негативну репутацію, фахівці вважають, що прокрастинація не завжди є проблемою.

Це абсолютно вірне твердження, яке підтверджується сучасними дослідженнями у галузі когнітивної психології та нейрофізіології. Таке явище часто називають «активною» або «функціональною» прокрастинацією. Ось чому тимчасова відмова від вирішення задачі може бути корисною: Робота підсвідомості (інкубація): Коли ми переключаємося на іншу діяльність, наш мозок не припиняє обробку інформації [1]. Він переходить у режим дифузного мислення, поєднуючи розрізнені факти і формуючи несподівані нейронні зв'язки, які виникали при «фокусованому» напрузі [1]. Зняття ментального напруги: Тривала концентрація призводить до втоми. Перерва (прогулянка, сон) знижує рівень кортизолу і дозволяє подивитись проблему «свіжим поглядом» [2]. працює тільки в тому випадку, якщо перед «відпочинком» ви вже поринули у завдання, вивчили матеріали та спробували її вирішити. Якщо прокрастинація використовується просто як спосіб уникнути роботи, інкубаційного періоду не відбудеться, тому що підсвідомості не буде з чим працювати.

Анна Горбань

