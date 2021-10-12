Червона заона в Україні 21-25 жовтня 2021 року

- 20.10.2021 17:42
Червона заона в Україні 21-25 жовтня 2021 року

Червону "зону можуть розширити вже сьогодні: скільки областей під загрозою - ЗМІ України охзвучили, які області можуть потрапити в "червону" зону

Сьогодні "червона" карантинна зона може поповнитися ще двома областями України. Держкомісія ТЕБ та НС прийме рішення на засіданні, запланованому на 20 жовтня.

Про це повідомляє ІА "Колос", посилаючись на інформовані джерела.

Про те, які саме регіони можуть потрапити в "червону" зону з більш жорсткими карантинними обмеженнями, не повідомляється.

Однак відомо, що Держкомісія заслухає доповіді про ситуацію з розповсюдженням коронавируса глав Чернігівської і Сумської ОДА.

Раніше "Платинова Буковина" повідомляла, що в "червоній" зоні епідопасності знаходяться 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська.

Відзначимо, що в Київській школі економіки повідомляють, що під загрозою входу в "червону" зону зараз знаходяться 4 області: Житомирська, Луганська, Сумська та Харківська.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нові червоні зони Україна жовтель 2021 року

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