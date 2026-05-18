



Лідери Британії, Франції і Німеччини придумали умови миру для Росії після саміту з Зеленським - 05.06.2026 16:45

Лідери Європи висунули Росії умови мирного врегулювання після переговорів із Зеленським

Після саміту в Лондоні 7 червня керівники Великої Британії, Франції, Німеччини та України погодили спільну позицію щодо майбутнього можливого завершення війни. У спільній заяві сторони визначили низку ключових принципів, які, на їхню думку, мають стати основою для досягнення справедливого та довготривалого миру.

У зустрічі взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон.

П’ять базових умов для миру

У документі, який оприлюднили за результатами переговорів, визначено п’ять основних принципів.

1. Негайне припинення бойових дій.

Лідери закликали Росію погодитися на повне та безумовне припинення вогню як перший крок до переговорного процесу.

2. Лінія фронту як вихідна точка.

У заяві наголошується, що міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силовим шляхом. Також підкреслено право України самостійно визначати власну безпекову політику та міжнародні союзи.

3. Гарантії безпеки для України.

Передбачається, що після припинення вогню Україна має отримати юридично закріплені гарантії безпеки. Йдеться про міжнародні домовленості, зокрема ті, що обговорювалися раніше у Берліні та Парижі, а також можливе розгортання багатонаціональних сил підтримки.

4. Заморожені російські активи.

Європейські країни підтвердили, що активи Росії залишатимуться заблокованими до повного припинення агресії та компенсації завданих Україні збитків.

5. Безпека Європи та роль НАТО.

Будь-які рішення, що стосуються ЄС і НАТО, можуть ухвалюватися лише за згодою держав-членів, що гарантує дотримання колективних інтересів безпеки.

Додаткові домовленості та координація

Під час саміту також підтримано ініціативу української сторони щодо можливого прямого діалогу між Києвом і Москвою за участі Сполучених Штатів та європейських партнерів.

Окремо обговорювалося використання міжнародних майданчиків — зокрема самітів G7 та зустрічей коаліції союзників — для координації подальшої підтримки України.

Сторони також акцентували увагу на необхідності посилення оборонних можливостей, зокрема збільшення виробництва ракет-перехоплювачів, розвитку систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також засобів далекобійного ураження.

Лідери рішуче засудили масовані російські атаки ракетами та дронами, а також інциденти з порушенням повітряного простору країн НАТО, назвавши їх серйозною загрозою для регіональної безпеки.

Дипломатичний контекст

Лондонський саміт відбувся на тлі активних дипломатичних контактів між Україною та Росією. Наприкінці травня українська сторона передала сигнали до Кремля через неформальні канали, зокрема з участю бізнесмена Роман Абрамович, із пропозицією щодо можливого діалогу на найвищому рівні.

У відповідь російська сторона публічно прокоментувала ці ініціативи, однак, за оцінкою Києва, уникнула предметного обговорення умов припинення війни.

Президент України підкреслив, що така позиція свідчить про небажання Кремля рухатися до реального мирного врегулювання, і закликав міжнародних партнерів продовжувати політичний та економічний тиск на Росію.

Таким чином, європейські лідери зафіксували спільну позицію: будь-яке майбутнє мирне врегулювання можливе лише за умови дотримання міжнародного права, гарантій безпеки для України та відмови від силового перегляду кордонів.

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