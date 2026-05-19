



Что такое фасции? - 19.05.2026 07:16

Вопрос: Что такое фасции?

Ответ: Фасции — это соединительная ткань в теле, которая как “плёнка” или “сеть” обволакивает и соединяет всё внутри нас.

Проще говоря, фасции — это внутренняя упаковка организма.

Что именно они делают

Фасции:

окружают мышцы, органы, сосуды и нервы;

удерживают всё на своих местах (как “каркас” мягких тканей);

помогают мышцам скользить друг относительно друга;

распределяют нагрузку при движении;

участвуют в передаче силы от одной части тела к другой.

Как это выглядит

Представь курицу или апельсин:

у курицы есть тонкие белые плёнки между мышцами — это фасции;

у апельсина — перегородки между дольками.

В теле человека это единая “сеть”, которая пронизывает всё.

Почему о фасциях сейчас много говорят

Раньше их считали просто “упаковкой” без особой роли. Сейчас известно, что фасции:

содержат нервные окончания (поэтому могут быть источником боли);

реагируют на стресс и напряжение;

могут “залипать” и терять эластичность при малоподвижности или травмах.

Когда фасции дают о себе знать

Если фасции напряжены или ограничены в движении, человек может чувствовать:

скованность;

тянущие боли;

ощущение “зажатости” в теле;

ограничение подвижности.

Важно

Фасции — это не отдельный орган, а единая система по всему телу, которая связывает всё воедино.

Если хочешь, могу объяснить, как фасции связаны с болью в спине или почему растяжка и массаж реально влияют на самочувствие.

Платинова Буковина

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