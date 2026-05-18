Законопроєкт № 15260 про що він? - простими словами- 27.05.2026 07:13
Простими словами, законопроєкт №15260 — це про те, щоб розширити можливості поліції шукати “підозріле майно” у людей і чиновників та простіше його блокувати і передавати до суду для конфіскації.
Що хочуть змінити
Поліції пропонують дати більше повноважень, щоб вона могла:
перевіряти, яке майно є у людини (квартири, машини, гроші тощо);
отримувати дані з державних реєстрів і баз даних;
запитувати інформацію у банків, держорганів та компаній;
шукати активи, які можуть вважатися “необґрунтованими” (тобто такими, що не відповідають офіційним доходам);
у деяких випадках — ініціювати арешт такого майна.
Про що взагалі “необґрунтовані активи”
Це майно, яке:
виглядає дорожчим, ніж доходи людини;
може бути оформлене на родичів або пов’язаних осіб;
і яке держава підозрює у незаконному походженні.
Якщо це доведуть у суді — його можуть забрати в дохід держави.
Головна зміна
Раніше такими справами займалися в основному антикорупційні органи (НАБУ, САП).
Тепер пропонується дати такі ж інструменти звичайній Нацполіції, яка працює по всій країні.
Чому це викликає дискусії
Бо у поліції з’являється:
дуже широкий доступ до приватних даних;
право швидко запитувати інформацію про будь-чиє майно;
і можливість впливати ще до рішення суду.
Якщо максимально коротко
Це законопроєкт про те, щоб поліція могла активніше шукати приховані або “підозрілі” статки людей і чиновників та запускати процедуру їх арешту і конфіскації через суд.
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