



Законопроєкт № 15260 про що він? - простими словами - 27.05.2026 07:13

Простими словами, законопроєкт №15260 — це про те, щоб розширити можливості поліції шукати “підозріле майно” у людей і чиновників та простіше його блокувати і передавати до суду для конфіскації.

Що хочуть змінити

Поліції пропонують дати більше повноважень, щоб вона могла:

перевіряти, яке майно є у людини (квартири, машини, гроші тощо);

отримувати дані з державних реєстрів і баз даних;

запитувати інформацію у банків, держорганів та компаній;

шукати активи, які можуть вважатися “необґрунтованими” (тобто такими, що не відповідають офіційним доходам);

у деяких випадках — ініціювати арешт такого майна.

Про що взагалі “необґрунтовані активи”

Це майно, яке:

виглядає дорожчим, ніж доходи людини;

може бути оформлене на родичів або пов’язаних осіб;

і яке держава підозрює у незаконному походженні.

Якщо це доведуть у суді — його можуть забрати в дохід держави.

Головна зміна

Раніше такими справами займалися в основному антикорупційні органи (НАБУ, САП).

Тепер пропонується дати такі ж інструменти звичайній Нацполіції, яка працює по всій країні.

Чому це викликає дискусії

Бо у поліції з’являється:

дуже широкий доступ до приватних даних;

право швидко запитувати інформацію про будь-чиє майно;

і можливість впливати ще до рішення суду.

Якщо максимально коротко

Це законопроєкт про те, щоб поліція могла активніше шукати приховані або “підозрілі” статки людей і чиновників та запускати процедуру їх арешту і конфіскації через суд.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини