



Законопроект №15260 о чем он? - простыми словами - 20.05.2026 07:14

Простыми словами, законопроект №15260 – это о том, чтобы расширить возможности полиции искать "подозрительное имущество" у людей и чиновников и проще его блокировать и передавать в суд для конфискации.

Что хотят изменить

Полиции предлагают дать больше полномочий, чтобы она могла:

проверять, какое имущество есть у человека (квартиры, машины, деньги и т.п.);

получать данные из государственных реестров и баз данных;

запрашивать информацию у банков, госорганов и компаний;

искать активы, которые могут считаться "необоснованными" (т.е. не соответствующими официальным доходам);

в некоторых случаях – инициировать арест такого имущества.

О чем вообще "необоснованные активы"

Это имущество, которое:

выглядит более дорогим, чем доходы человека;

может быть оформлено на родственников или связанных лиц;

и какое государство подозревает в незаконном происхождении.

Если это докажут в суде, его могут забрать в доход государства.

Главное изменение

Ранее подобными делами занимались в основном антикоррупционные органы (НАБУ, САП).

Теперь предлагается дать такие же инструменты обычной Нацполиции, работающей по всей стране.

Почему это вызывает дискуссии

Потому что в полиции появляется:

очень широкий доступ к частным данным;

право быстро запрашивать информацию о чьем-либо имуществе;

и возможность влиять еще до решения суда.

Если максимально коротко

Это законопроект о том, чтобы полиция могла активнее искать скрытое или "подозрительное" состояние людей и чиновников и запускать процедуру их ареста и конфискации через суд.

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