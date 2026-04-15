



Як правильно завантажувати посудомийну машину для кращого результату - 16.04.2026 17:39

Правильне завантаження посудомийної машини впливає не лише на чистоту посуду, а й на витрату води, електроенергії та мийного засобу. Якщо вдома використовується посудомийка 60 см, важливо раціонально розподіляти посуд за зонами, а не просто заповнювати вільний простір. Тоді вода й мийний розчин краще потрапляють на поверхні, а після циклу залишається менше плям, крапель і залишків їжі.

Чому порядок завантаження має значення

У посудомийній машині кожен рівень працює по-різному. Нижній кошик розрахований на тарілки, каструлі та інший великий посуд, верхній – на чашки, склянки й контейнери, а лоток або кошик для приборів – на дрібні предмети. Коли посуд стоїть у своїй зоні, розбризкувачі не блокуються, а вода вільно омиває всі поверхні.

Важливо ставити предмети так, щоб вони не торкалися занадто щільно один до одного. Якщо тарілки, миски чи чашки перекривають сусідні вироби, між ними не проходить вода, тому після миття можуть залишатися жир, наліт або сліди мийного засобу. Надто щільне завантаження також погіршує сушіння, бо повітря циркулює слабше.

Як розміщувати різні типи посуду

Перед запуском циклу варто скинути великі залишки їжі, але не мити посуд вручну до блиску. Сучасні машини розраховані на звичайні забруднення, а надто чистий посуд інколи навіть ускладнює коректну роботу автоматичних програм. Набагато важливіше правильно розмістити предмети та не перекривати форсунки.

Найчастіше хороший результат дає таке розташування:

- великі тарілки, сковорідки та каструлі ставте в нижній кошик під нахилом, щоб вода легко змивала забруднення;

- чашки, склянки та невеликі миски розміщуйте у верхньому кошику дном догори, не притискаючи їх одна до одної;

- столові прибори кладіть у кошик або лоток так, щоб робочі частини не злипалися й добре промивалися;

- пластикові контейнери встановлюйте зверху, де температура м’якша й менший ризик деформації;

- деко, кришки та довгі предмети ставте збоку або в спеціальних тримачах, щоб вони не зупиняли обертання розбризкувачів.

Такий підхід дає змогу рівномірніше промивати посуд і зменшує ризик повторного миття. Крім того, техніка працює стабільніше, коли всередині немає випадкових перешкод для подачі води.

Яких помилок варто уникати

Одна з найпоширеніших помилок – ставити глибокі миски, чашки чи контейнери горизонтально. У такому положенні в них накопичується вода, тому після завершення програми посуд залишається мокрим і може потребувати додаткового протирання. Ще одна проблема – розміщення високих предметів так, що вони блокують коромисла.

Не менш важливо враховувати матеріал виробів. Дерев'яні лопатки, тонкий кришталь, посуд із нестійким покриттям або предмети без позначки про машинне миття краще мити окремо вручну. Щоб отримувати стабільно хороший результат, варто також стежити за сіллю, ополіскувачем і чистотою фільтра.





